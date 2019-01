Prioridades de los consumidores en 2019: Todo cambio

Tendencia

Un informe anual revela las tendencias emergentes que proporcionan información sobre los valores cambiantes de los consumidores y explora cómo su comportamiento está afectando a las empresas a nivel global.

La empresa de investigación de mercado global Euromonitor International publicó hoy un nuevo informe que destaca las 10 principales tendencias globales de consumo para tener en cuenta en 2019.

Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2019 son:

1. Agnósticos respecto a la edad

Los límites de la vejez siguen desplazándose. A medida que las personas viven más y se cuidan mejor, los consumidores mayores se sienten y quieren ser tratados como si fueran más jóvenes.

2. Regresar a lo básico por un tema de estatus

Los consumidores están buscando productos y experiencias auténticas, alejándose del materialismo y de productos genéricos en favor de simplicidad y productos de mayor calidad.

3. Consumidor consciente

Lo que solía ser el dominio de productores de nicho posicionados por su ética, hoy es adoptado por empresas convencionales a través de productos que ofrecen mayor bienestar animal.

4. Digitalmente juntos

A medida que crezcan nuestras capacidades tecnológicas y la comodidad al usarlas, también lo hará el potencial de lo que se puede crear o experimentar juntos, pero de forma remota.

5. Todos son expertos

Mientras que antes los compradores dependían de una determinada marca o fuente de información para realizar sus compras, hoy las empresas deben innovar constantemente para atraer a compradores más inquisitivos.

6. Encontrando mi JOMO

El temor a que te dejen de lado o a no participar (FOMO "Fear of Missing Out"), ha dado lugar a la alegría de no participar (JOMO "Joy of Missing Out"). Los consumidores quieren proteger su bienestar mental, desconectarse de la tecnología y priorizar lo que realmente quieren y disfrutan hacer.

7. Puedo cuidar de mí mismo

A medida que las personas se vuelven más autosuficientes, toman medidas preventivas contra la enfermedad, la infelicidad y la incomodidad sin consultar a un profesional.

8. Quiero un mundo libre de plástico

La iniciativa para lograr una sociedad libre de plástico aumenta, creando un círculo virtuoso donde las empresas ganan al mejorar la sostenibilidad.

9. ¡Lo quiero ahora!

Los consumidores buscan gratificación instantánea y experiencias simples y sin problemas que combinen con sus estilos de vida y les permitan dedicar más tiempo a sus vidas profesionales y sociales.

10. Vivir solos

Más personas, especialmente los consumidores mayores, en todo el mundo rompen el estigma de vivir solos y abrazan sus estilos de vida independientes.

"La inteligencia es el hilo conductor que une todas las tendencias en 2019. En un mundo lleno de opciones, las necesidades y deseos de los consumidores están cambiando rápidamente", comenta Gina Westbrook, directora de estilos de vida en Euromonitor International.