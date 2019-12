Ricardo Lagos hace un llamado a integrar el cambio climático en la nueva Constitución

Tendencia

Durante la séptima jornada de la COP25, el ex presidente entregó un documento a la ministra Schmidt y planteó medir las emisiones de empresas.

Este lunes se dio el vamos oficial a la segunda semana de la COP25, periodo decisivo para las negociaciones de los países y al que comenzaron a llegar diversas autoridades, como el ex presidente Ricardo Lagos, quien aprovechó su participación para hacer un llamado para la variables medioambiental y el cambio climático en la nueva Constitución.

"A esta altura una Constitución del siglo XXI tiene que incorporar el tema ambiental, no se concebiría una hecha hoy en donde no haya un compromiso claro respecto al tema del cambio climático y del agua. Lo que la ciudadanía demanda en general, es más regulación, que haya una orientación clara, por parte del Estado de Chile hacia la ciudadanía", señaló Lagos.

El ex mandatario también planteó que es necesario no solo medir las emisiones a nivel país, sino que de empresas. "Las más grandes del mundo, que son básicamente las compañías energéticas, las 100 más grandes emiten el 60% de las emisiones. El esfuerzo que está haciendo Chile, es que en esta COP se pongan las bases para que en la próxima, el sector privado también esté presente. No estaría malo hacer un compromiso a nivel del sector privado, eso me parece muy importante". Con respecto a la baja participación de empresas afirmó que en general las empresas chilenas que han participado en las otras COP "no eran muchas tampoco, creo que tiene que ver en parte con el tamaño del país".

Lagos también se refirió a la participación de la activista medioambiental sueca, Greta Thunberg, señalando que "lo más importante que hace Greta es plantear el tema intergeneracional porque lo que podemos hacer hoy, en el largo plazo, va a afectar a las generaciones que vienen. Cuál es la conducta que hay que tener hoy para que las generaciones del futuro, tengan la misma posibilidad que hemos tenido nosotros, un tema de justicia generacional. En ese sentido, lo que ha ocurrido con Greta es algo muy positivo".

Con respecto al estallido social, el ex presidente también aprovechó de señalar que hay que actuar de manera conjunta y que "me gustaría ser optimista, sin embargo, lo que estoy viendo hasta ahora, no da para ser muy optimista. Creo que tenemos que ser capaces de enfrentar aquello con una mirada común, es la única forma de poder salir adelante de una crisis de las instituciones chilenas tan profunda como la que estamos viviendo.

"Las voces ciudadanas de Cambia el Clima"

Durante la jornada, Lagos también presentó a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el libro "Las voces ciudadanas de Cambia el Clima", proyecto de Fundación Democracia y Desarrollo -ligada al ex presidente-, que se realizó antes de saber que Chile acogería la Cumbre de Cambio Climático y en donde participaron más de 117 mil personas.

En la oportunidad, el ex mandatario afirmó que "se nos olvida que está en riesgo la supervivencia del planeta".

Schmidt junto con agradecer la entrega de la publicación, dijo que en momentos de crisis social y ambiental " no se puede resolver la crisis social sin enfrentar la ambiental".

"El cambio climático no es justo, afecta a la personas y países más vulnerables e incrementa la desigualdad existe", agregó la ministra.