Santiago es la segunda ciudad con el metro cuadrado más caro de la región

Tendencia

Se encuentra muy por encima del promedio de la región que es de US$ 2.233 el metro cuadrado. Sólo es precedido por Río de Janeiro.

Santiago se encuentra entre las ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro, y sólo es precedido por Río de Janeiro.

Así lo reveló un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella de argentina y la empresa Navent con datos de marzo, el que arrojó que el mayor precio lo pesenta la ciudad brasileña con US$ 3.663 por metro cuadrado (m2), seguido de la capital chilena con un valor de US$ 3.303 y en tercer lugar está Buenos Aires con US$ 3.059.

Con este resultado, Santiago se encuentra muy por encima del promedio de la región que es de US$ 2.233 el metro cuadrado.

Más atrás pero también sobre el promedio, se encuentran las ciudades de Montevideo (US$ 3.000), San Pablo (US$ 2.523) y Ciudad de México (US$ 2.519). Mientras que Lima se ubica en US$ 2.000 el m2.

Y bajo la capital peruana está la Ciudad de Panamá (US$ 1.916), Rosario (US$ 1.779), Córdoba (US$ 1.746), Monterrey (US$ 1.519), Bogotá (US$ 1.464), Guadalajara (US$ 1.409), Quito (US$ 1.363).

Y ya muchísimo más atrás se encuentra Caracas con un precio del metro cuadrado de tan sólo US$ 518. Cabe señalar que esta ciudad no fue considerada en el precio promedio debido a su volatilidad en la serie.



Las ciudades que más incrementaron sus precios





Durante el semestre, los precios del metro cuadrado en América Latina subieron 6,9% en dólares, explicó Juan José Cruces, Director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT.

En el año, la Ciudad de México reportó el mayor incremento del valor del m2 en dólares de toda la región (33%), seguida por Guadalajara (18%) y Buenos Aires (15%).

Los precios de los inmuebles en CABA aumentaron entre marzo de 2017 y marzo de 2018 un 15% en dólares y 19,4% en pesos ajustados por inflación.

La mayor caída se ve en Caracas, Venezuela, donde los precios en dólares cayeron un 38,4%.