Centros de salud pilotearán soluciones de startups tecnológicas para acelerar transformación digital

Transformación Digital

A partir de septiembre se probarán ocho nuevos desarrollos, como impresión 3D para protésis e inteligencia artificial para radiografía de torax.

Además de box médicos y vacunatorios, a partir de septiembre próximo los hospitales Dr. Sótero del Río en Puente Alto y Dr. Guillermo Grant Benavente en Concepción contarán con una sala diferente: un laboratorio de innovación para pilotos de emprendimientos en health tech (tecnología para la salud).

Los Centros de Pilotaje en Salud (CePis) se enmarcan en el programa Salud+Desarrollo liderado por el Comité de Transformación Digital (CTD) de Corfo, el Ministerio de Salud (Minsal) y el Laboratorio de Gobierno, para acelerar la transformación digital de centros hospitalarios y ampliar el mercado de startups tecnológicas con soluciones en salud.

“La innovación TI dará paso a la transformación digital en el sector salud. Existe un problema para crear emprendimientos con impacto clínico porque no existen espacios para hacer validaciones. Hay buenas ideas, pero la mayoría no pueden salir al mercado porque no tienen las pruebas clínicas y técnicas exigidas”, explica el director ejecutivo del CTD, Juan Francisco García.

La iniciativa, que incluye la habilitación de un espacio de cowork en los centros de salud, partió en marzo con la Red de Salud UC Christus donde se están piloteando siete proyectos, como una solución en blockchain para el registro clínico electrónico, un dispositivo para mejorar la condición de pacientes con accidente cerebrovascular y un neuro estimulador, un dispositivo que envía pulsos eléctricos para el tratamiento de enfermedades.

La subgerente de Gestión de Información Institucional de Red de Salud UC, Paula Bravo, señala que “los CePis nos permiten desarrollar innovación en el área salud desde nuestro rol docente asistencial, ya estamos trabajando con startups que están en fases con distintos grados de avance”.

En septiembre se suman dos centros de pilotaje tecnológico y ocho proyectos en los hospitales Dr. Sótero del Río y Grant Benavente –cuatro startups en cada uno- que se eligieron a través de un pitch day. Entre ellos, inteligencia artificial (IA) en screening de radiografía de tórax; impresión 3D de prótesis; un software para la detección temprana de retinopatía diabética; una plataforma interactiva para la rehabilitación de pacientes y una plataforma que realiza pre-evaluación del estado de salud mental.

“Estamos buscando maneras diferentes de resolver los problemas para ser más eficiente, acercarnos a emprendedores externos y adquirir una metodología para evaluar proyectos de innovación de tecnologías en salud y aprender cómo escalar las ideas internas del hospital”, señala Gonzalo Menchaca, director del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

El CTD de Corfo está trabajando con las startups para establecer la metodología del piloto y la presentación al comité de ética de cada hospital o clínica, requisito mínimo para aprobar el proyecto. Además, los centros de salud dispondrán de una mesa clínica técnica para realizar un seguimiento durante la implementación de los pilotos.

Después de esa etapa el Minsal, Corfo y el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (Cens) evaluarán el piloto y, si tiene validación positiva, generan sellos clínicos y técnicos para acreditar que el emprendimiento es efectivo. Con este paso, buscan que se produzca un escalamiento comercial para llegar al mercado nacional e internacional.

“Apuntamos a que un 80% de las startups obtengan la validación y que después de esta fase de prueba puedan vender. Tenemos un convenio de internacionalización con ProChile y durante este semestre vamos a realizar la primera ronda de negocios con importadores extranjeros”, adelanta García.

Nuevos laboratorios de pilotaje

En julio de este año, el CTD de Corfo y la Fundación Nuestros Hijos para niños con cáncer firmaron un convenio para desarrollar un centro de pilotaje el segundo semestre. La presidenta de la fundación, Marcela Zubieta, afirma que “esto nos permitirá incorporar tecnologías que favorezcan la entrega de herramientas para llegar a los lugares más apartados y lograr la continuidad requerida por sus tratamientos, por ejemplo, con proyectos de rehabilitación virtual, basada en tecnología de detección y reconocimiento de movimientos”.

Durante este año también inaugurarán cinco laboratorios de pilotaje en centros de salud familiar primarios en las regiones de Los Lagos, Coquimbo y O´Higgins. “Queremos incorporar nuevas tecnologías en los distintos niveles de salud, por eso tenemos un convenio con la Asociación Chilena de Farmacias Populares y se hará un pitch day para elegir a las startups”, dice García.

Para 2020 proyectan desarrollar 10 nuevos centros de pilotaje a nivel nacional. Además están en conversaciones para incluir instrumentos de financiamiento para que las startups desarrollen los pilotos.