Demanda de servicios de video por streaming se mantiene al alza a pesar de la variada oferta tecnológica

Transformación Digital

Entre los participantes, un 96% está suscrito a servicios de streaming de video.

A pesar de los constantes cambios y fluctuaciones que experimenta tecnología, la respuesta de los usuarios no siempre es la esperada. Así lo demostró un estudio elaborado por la compañía norteamericana Nielsen, el cual arrojó que a pesar del aumento de los servicios de streaming, el 93% de los usuarios seguiría pagando por los que tienen actualmente o se suscribirían a otros.

Una cifra que sorprende al considerar que en 2019, el público estadounidense podía elegir más de 646.000 diferentes títulos entre las plataformas de televisión tradicional y las de streaming, lo que significa un alza cercana al 10% desde 2018, lo que revelaría que los usuarios aman los servicios de streaming de televisión y cine y quieren que los proveedores de contenidos mantengan vivo el flujo, según una publicación de Reuters.

Y a pesar de que los inversores en tecnología y medios temen que el mercado se esté saturando y sea complicado acomodar nuevos servicios, el sondeo sugiere que los consumidores seguirán contratándolos. De esos, cerca del 9% están disponibles solamente en servicios de emisión de video por internet como Netflix , Disney+ de Walt Disney Co, Apple TV+ de Apple Inc o CBS All Access de ViacomCBS.

Sin embargo, casi un tercio de todos los entrevistados y casi la mitad de los que respondieron con edades entre 18 y 34 años indicaron que están suscritos a tres o más servicios pagados, lo que deja bastante espacio para los servicios HBO Max de WarnerMedia -propiedad de AT&T- y Peacock, de Comcast, que serán lanzados este año.