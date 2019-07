Experto mundial en blockchain alerta que bancos mundiales deben “ponerse al día” y regular uso de criptomonedas

Transformación Digital

Plantea que alza de las transacciones en criptomonedas impactará la medición de la inflación y llama a crear una regulación global.

El líder mundial de Blockchain del Boston Consulting Group (BCG) y managing director de la multinacional en Holanda, Kaj Burchardi, en su paso por el país habló de criptomonedas, nuevos casos de uso relacionados con trazabilidad y afirmó que el reto más importante para esta tecnología es lograr que se regule de una “manera global con una mirada única”.

Sostuvo que el crecimiento de las criptomonedas como Libra de Facebook y el alza de las transacciones en estas monedas - siete/seg en el caso de bitcoin y 1.000/seg con Libra- generarán un impacto en la medición de inflación por parte de los bancos centrales. En este escenario, dijo que la regulación es clave. “Estamos viendo que el desarrollo tecnológico en blockchain está orientado a poder aumentar el número de transacciones”, afirmó.

Añadió que si Libra comienza a funcionar el próximo año va a existir una cobertura global de una criptomoneda que no va a tener a ningún banco central (BC) asociado. “Eso implica que todo el rol del BC en términos de la masa monetaria o de medir la inflación, va a estar en manos de privados. Esto plantea un desafío global a los bancos centrales: ponerse al día en términos de regulación, cómo acelerarlo. El desafío de regular es a nivel global y no local, tiene que haber un esfuerzo coordinado para tener políticas coherentes. En Chile ya se han empezado a discutir estos temas”, sostiene Burchardi.

-¿Se seguirán creando criptomonedas?

-Hay dos escenarios posibles, uno es que los Bancos Centrales se pongan de acuerdo para crear una criptomoneda global, otro es que Apple, Amazon o Google puedan hacer algo como Facebook con Libra, quizás pueda haber una combinación entre estos dos escenarios.

Con respecto al éxito de estos escenarios posibles, no se sabe. Nadie sabe si Libra será exitosa, pero al mirar las probabilidades se puede predecir que puede llegar a ser muy importante en este mercado.

Minería y alimentos, los otros usos de blockchain

Sin bien las criptomonedas son la materialización más conocida de la tecnología emergente, están surgiendo otros casos de uso, particularmente relacionados con la trazabilidad de productos y fuentes.

-¿En qué industrias se está utilizando blockchain?

-Hay varias áreas en diferentes industrias, en alimentos para ver la trazabilidad y hacer un seguimiento a la cadena de producción, y saber, por ejemplo, si realmente estás consumiendo productos de cierto lugar. También se usa en temas de identidad digital, se puede asociar la identidad de una persona a un token de blockchain.

-¿Ha logrado permear en Chile?

-A nivel global estamos en la etapa de identificar cuáles son los casos de usos más acertados. En Chile ya hemos visto empresas que han comenzado a probar si el blockchain funciona o no, por ejemplo, la Bolsa de Comercio. También otras firmas que están viendo cómo hacer seguimiento y trazabilidad de sus productos.

En Chile hay muchas industrias que tienen potencial para esta tecnología, como las salmoneras, por ejemplo, se le añade un código QR al pescado envasado y la información de ese código se monta en el blockchain para tener una relación única entre el pescado y la representación digital.

-¿En qué otras industrias locales hay más potencial?

-En minería hay muchos usos, con blockchain se puede certificar de dónde proviene el mineral y de una manera única e inviolable. Lo mismo se puede hacer con la mina desde donde se saca material, se puede certificar que cumple con requisitos mínimos o que es sustentable. En retail se usa mucho para para evitar la falsificación de los productos. La industria de alimentos es otra área donde hay mucho potencial porque en los casos de productos contaminados se puede conocer con exactitud el lote donde está el problema.

-¿Y cuáles son los retos futuros?

-El primero tiene que ver con la tecnología, cómo asegurar que ésta sea eficiente y segura. También está el desafío de la privacidad y con entender que no porque la información éste en blockchain, toda la gente tiene que verla. La regulación también es importante no sólo para las criptomonedas, sino que tiene que existir para desarrollar, en general, más blockchain. Otro reto es identificar más casos de uso que den valor al negocio, esta tecnología no es para todos, hay casos en que sí funciona y otros en que no. También hay que descentralizar el blockchain con un gobierno que incentive el uso de esta tecnología

-¿Y en Chile?

- Los desafíos se replican. Además, hay un tema regulatorio importante: asegurarse que se regule de manera global con una mirada única. Es importante encontrar un buen caso de uso, en el país hay muchas industrias que se beneficiarían con esto, además de las salmoneras, las forestales porque se puede certificar que la madera proviene de árboles no nativos, por ejemplo.