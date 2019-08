In Motion, la empresa chilena de bajo perfil que exporta transformación digital made in Chile

Transformación Digital

Operan en México, Argentina, Perú y Colombia y llegarán a Brasil. Además están ad portas de lanzar Coverme, una aplicación para la industria de seguros.

La compañía chilena de tecnología In Motion nació en 1994, en una época en que internet era algo incipiente. Partieron dando servicios de bases de datos y en estas décadas han debido sortear más de una ola tecnológica. Esto significó que, en más de una ocasión, redefinieran el modelo de negocio, pasando por la integración de sistemas hasta desarrollar soluciones empresariales.

Hoy se definen como un “partner de la transformación digital”, señala el gerente general de In Motion, Pablo Moreno, lo que se traduce en desarrollo de soluciones cloud, analítica, administración de plataformas e inteligencia artificial. Se enfocan en dos verticales: industria de seguros -que representa un 30% del negocio-, y experiencia a clientes -en telecomunicaciones, banca, retail y gobierno, con un 30% de participación-; el resto corresponde a servicios de integración de sistemas.

A la fecha, operan, además de Chile, en Argentina, Perú, Colombia y México, lo que les permitió triplicar su facturación anual de US$ 10 millones en 2010 a US$ 32 millones en 2018, y este año esperar cerrar con un alza de 12%, llegando a los US$ 35 millones. “Hace ocho años el 95% de la facturación provenía de Chile y hoy es el 50%. Sigue México con 25%, Argentina con 15%, Colombia con 10% y el resto se distribuye en la región. En Estados Unidos tenemos una oficina comercial, y planeamos llegar a Brasil”, comenta Moreno.

-Según el último ranking de innovación de la OMPI uno de los sectores más rezagados es la exportación de servicios y productos TI. ¿Es complejo?

-No es fácil, es complejo y hay varios factores que inciden. Primero, hay un tema cultural, tenemos que adaptar nuestra forma de hacer negocios a cada país, hay que entender los códigos. Por ejemplo, el ritmo de México es más lento que el de Chile, sin embargo, el tamaño del negocio es mucho más grande. Segundo, hay que encontrar el factor diferenciador, ya sea por nicho o conocimiento específico que no compita con los actores locales. Y tercero, Chile es el segundo país más caro de la región, por lo tanto los costos de la exportación de servicios son más altos que en otros países. Entonces, ante igualdad de condiciones es más difícil. Muchas empresas locales de tecnología se han expandido acompañando a otras compañías chilenas en su internacionalización, porque les dan servicios a la matriz y luego, a las filiales en otros países.

Pablo Moreno, Gerente General.

-¿Cómo está Chile en transformación digital en comparación a la región?

-En Latinoamérica hay distintas realidades. Argentina es bastante admirable porque ha tenido la capacidad de innovar a pesar de estar complicados, y tienen unicornios. En México están en una fase previa a la transformación, porque es un país grande y los procesos toman más tiempo. Y Colombia va al mismo ritmo de Chile, es el que más se parece en la forma de hacer las cosas. Argentina lidera la Latinoamérica de habla hispana. Brasil obviamente es otro planeta.

-¿Cómo los han impacto los cambios tecnológicos? ¿Se han transformado?

-Hay tres cambios que vivimos y que hemos aprovechado para adaptarnos, la masificación de la computación personal dejando atrás al cliente-servidor, la irrupción de Internet y la transformación digital. Como empresa del mundo tecnológico estamos en la obligación de transformarnos o morir. Nacimos cuando había servidores centralizados y hoy estamos en la transformación digital, en que la tecnología permite habilitar nuevos modelos de negocio, algunos, incluso, amenazando a los tradicionales.

-¿Qué tecnologías emergentes aplican para sustentar procesos de transformación de otras empresas?

-Estamos aplicando machine learning, para modelos predictivos en el comportamiento de usuarios en dos ámbitos: en experiencia del cliente para anticipar opciones de compra, y en seguros, en control de fraudes, para detectar patrones y levantar las alertas.

-¿Planean lanzar un producto en esta línea?

-El último trimestre de este año lanzaremos Coverme, un seguro para pantallas de celulares de alta gama que se puede contratar sin tener que ir a la aseguradora, porque la tecnología permite inspeccionar la pantalla y determinar si el celular está operativo. Es muy disruptivo en el mercado. Este es el inicio, a futuro podremos contratar a través de la aplicación un seguro para mascotas, hacer la inspección de un vehículo e incluso, podrá detectar si estoy en el aeropuerto y preguntarme si quiero un seguro de viaje.