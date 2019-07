Transformación Digital

Ingresos por consumo de contenidos multimedia a través de Internet se duplicará en 2023

De acuerdo con el estudio Getting Personal: putting the me in entertainment and media 2019 de PwC, actualmente los ingresos globales por servicios OTT* son cercanos a los US$ 38.000 millones y se proyecta que en 2023 superarán los US$ 72.000 millones.