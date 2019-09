Los planes del centro de I+D que abrió Evernote en Chile

Transformación Digital

Busca ser el “segundo centro de ingeniería de software” de la aplicación de productividad en el mundo y aportar nuevas funcionalidades y características.

En enero de este año, a Francisco Mardones, expresidente de Chiletec -asociación que reúne a empresas de software locales-, le propusieron liderar el aterrizaje de Evernote al país, para implementar "el segundo centro de ingeniería de software de la compañía en el mundo", afirma el hoy managing director de Evernote Chile.

Un desafío no menor, pues tiene que crear desde cero un centro de innovación tecnológica que acompañe el crecimiento de la aplicación de productividad de la firma tecnológica estadounidense con sede en Sillicon Valley, que hoy usan más de 200 millones de personas en el mundo.

La operación local ya tiene 11 personas contratadas y un presupuesto de US$ 2 millones para el primer año. Además, Mardones busca instalar mini equipos en regiones.

-¿Por qué Evernote decidió instalar el centro de ingeniería de software en Chile?

-Las compañías estadounidenses tecnológicas cuando quieren salir del país miran hacia Polonia, Ucrania o India y no miran hacia el sur. Pero ocurrió que el vicepresidente de ingeniería, Ranjit Prabhu, cuando trabajó en Amazon Web Service (AWS) tuvo contacto con equipos chilenos y a partir de esa experiencia le parecía una buena idea hacerlo acá.

-¿Cómo partió en el mundo de la informática?

-Partí en Nimbic, una startup de software para electrónica, con oficina en Montain View en California y con un equipo de desarrollo en Chile que formé yo. En 2011 fue vendida a Mentor Graphics, listada en Nasdaq, una de las tres grandes que hacen herramientas para diseñar electrónica, como software para hacer chips o circuitos integrados. Y siendo un empleado de Mentor Graphics en Chile, en 2017 esta compañía fue comprada a nivel global por Siemens, que está full en la transformación de la industria 4.0. Justo este año concluyó la transición y vino la propuesta de Evernote, a quienes llegué a través de InvestChile.

-¿Qué va a hacer exactamente el centro en en el país?

-Si somos exitosos vamos a ser el segundo centro de ingeniería de software más grande de Evernote en el mundo, tras el que tiene en Estados Unidos. No es una empresa grande, pero es muy conocida por su aplicación masiva, de productividad para los knowledge workers (personas que trabajan con información), es muy buena para tomar notas y por eso su imagen es un elefante, porque nunca olvidan.

La construcción de productos de software es un proceso de innovación continuo que requiere investigar cómo se construye y cómo se logra una solución.

-¿Qué líneas de Investigación y Desarrollo (I+D) priorizarán?

-Diseño, desarrollo y operación de las nuevas versiones de la aplicación. Tanto móviles como de escritorio. Hoy estamos trabajando en conjunto con Estados Unidos en nuevas versiones, por ejemplo, vamos a actualizar la versión para iOS, nuevas versiones web que corren en el browser, versiones para Windows, Linux y MAC con nueva interfaz de usuario, todo es un continuo.

-¿Y planean aportar nuevos productos desde Chile?

-Evernote va a hacer más que solamente tomar notas, no puedo revelar más, porque aún no estamos construyendo, pero esto significa que necesitaremos gente que sepa diseñar y desarrollar software, analítica de datos, conocimientos de usabilidad (user experience) que interactúen con los equipos en Estados Unidos.

Más adelante, queremos tener equipos totalmente autónomos que vayan proponiendo nuevas funcionalidades y features (características).

Talento regional

-¿Le ha costado contratar profesionales en un escenario de escasez de talento TI?

-Ya tenemos 11 personas y el plan es cerrar 2019 con 30 y 2020 con 50, estamos reclutando talentos en Sudamérica. En Chile y en la región hay mucha gente capaz, pero hay ciertas barreras, como el inglés. Además, el mercado latinoamericano es menos competitivo que el estadounidense, acá las entrevistas son cortas y se privilegian referencias. Por eso también buscaremos talento en la región.

-¿Abrirán oficinas fuera de Santiago?

- No ayuda al desarrollo del país traerse a la gente a Santiago, por eso queremos armar equipos en regiones de tres, cuatro o cinco personas que trabajen juntos en un cowork. Tenemos buenos candidatos en Temuco, Valdivia, Puerto Varas y un potencial buen equipo en Chillán. Entonces, si hay talento y un cowork, vamos.

-Usted sigue siendo director de Chiletec, ¿están realizando alguna acción concreta para atraer talento?

-Existe el programa Visa Tech, un procedimiento express para obtener visa de trabajo para personas con conocimientos tecnológicos avanzados. Hace un par de semanas fuimos a hablar con Migración, sabemos que van a haber cambios a la ley migratoria y no queremos que vayan a perjudicar la oportunidad que tenemos de traer gente con esta política pública. Por ejemplo, contratamos a una ingeniera de Perú con Visa Tech y en tres semanas la teníamos acá.

-¿Hay riesgo de que se elimine?

-Hay distintas posiciones, y hay mucha presión social antimigratoria por las redes sociales y no queremos que ese discurso se instale como el predominante. Las empresas de software se benefician por la diversidad y en lo personal, creo que la diversidad genera mucho más valor que la homogeneidad.

-¿Cómo se puede potenciar la generación de talento local?

-En Chile hay talento y gente con conocimientos, pero son personas que se han preparado individualmente. No hay una masa crítica, falta que lleguen más empresas de alta tecnología a desarrollar no a vender, que son las que forman ese capital humano más sofisticado.