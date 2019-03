Rodrigo Parreira, CEO de Logicalis Latam: ￼"Los sistemas autónomos sustituirán a profesionales calificados como abogados, médicos e ingenieros”

Transformación Digital

El experto en Transformación Digital afirma que la velocidad de los cambios va mucho más rápido que la capacidad de las sociedades de adaptarse a las nuevas necesidades laborales.

Hace unos días visitó el país Rodrigo Parreira, CEO de Logicalis Latam, para participar en la reunión anual de la compañía global de soluciones y servicios de tecnologías de la información. Uno de los aspectos principales que abordaron fue la Transformación Digital (TD), la que define como “un tema de negocios, donde la tecnología es sólo el viabilizador”.

El año pasado fue un buen ejercicio para la multinacional. En septiembre concretó la compra de la chilena Coasin, firma de integración de sistemas TIC y cerró con una facturación US$ 700 millones en Latinoamérica. Hoy apuntan a un crecimiento orgánico que los lleve a US$ 1.000 millones en tres años, donde “la TD será un tema central”, afirma Parreira.

El ejecutivo brasileño, PHD en Física de la Universidad de Princeton y experto en transformación digital, señala que uno de los temas más “críticos que hay que tener en cuenta” es el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral.

“Según una encuesta del World Economic Forum, Latinoamérica es la región con peor acceso a educación de calidad. Y este va a ser el gran cuello de botella de la transformación digital en Latam, la capacidad de generar personas con la formación adecuada para la transformación que viene. Y en paralelo, viene la sustitución de mano de obra por sistemas y robots”, dice Parreira.

-¿A qué profesiones afectará la transformación tecnológica?

-Si se miran las revoluciones industriales del pasado las sustituciones se aplicaban mucho a las ocupaciones de baja calificación y lo que vamos a ver a partir de ahora, es un proceso intensivo de sustitución de mano de obra de profesionales calificados por sistemas. Médicos, abogados, ingenieros, que van a ser fuertemente impactados por sistemas autónomos.

-Expertos sostienen que la tecnología reemplazará las tareas rutinarias, no las complejas.

-Estoy de acuerdo, pero la gran cantidad de abogados dedicados a tareas rutinarias es mucho mayor que los que hacen el trabajo más complejo. Lo mismo con los médicos. El 80% de los diagnósticos son cosas relativamente sencillas, como una gripe, una virosis, y pronto toda esta capa de diagnóstico va a ser realizada por máquinas y de forma mucho más eficiente y eficaz en términos de precisión. Y esto es bueno, porque la salud debe tener un modelo de mejor utilización de costos. El súper médico, el doctor House va a seguir existiendo, pero ¿cuántos hay?, muy pocos.

Respecto de las ocupaciones menos calificadas, el contact center se verá muy impactado por la automatización, lo mismo con las personas que imputan datos a sistemas y los conductores, porque los vehículos autónomos se vienen.

Velocidad vs adaptación

-¿Qué están haciendo los países para lidiar con estos cambios?

- La velocidad de transformación es tan grande, que no sé si alguien tiene claro qué se tiene que hacer. Los tomadores de decisión públicos y los estrategas de gobierno saben muy poco lo que tienen que hacer, independiente si son de países desarrollados o no. Por ejemplo, la educación no es algo que se resuelva en un par de años, si rediseño el modelo educacional de un país tendrá impacto en diez o 15 años y con la velocidad de transformación que tenemos, ya se perdió una generación. Estos cambios generarán impacto social importante en los próximos años.

-¿Y esta velocidad del cambio y la baja adecuación podría acrecentar la desigualdad social?

-Hay dos escuelas de pensamiento, una que habla del incremento de la desigualdad de manera muy intensa y los problemas sociales derivados, y teóricos que dicen que en el futuro el trabajo pierde sentido. Se habla de la sociedad del ocio, cómo se estructura una sociedad sin trabajo. Son vertientes y probablemente la verdad está en el medio y hoy hay mucha discusión sobre el tema.

-Hay empresas que están optando por capacitar a sus trabajadores o reconvirtiéndolos. ¿Es la vía?

-La inversión y la capacitación a los empleados es un vector muy importante, porque las empresas van a adoptar las nuevas tecnologías sí o sí, es inevitable. Es la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Van a tener que invertir mucho en la capacitación y reconversión de la fuerza de trabajo. El sistema educativo en Latinoamérica es tan débil, que las empresas tienen que hacer su parte, porque de lo contrario, no conseguirán el capital humano para competir a nivel global.

-¿Es suficiente lo que están haciendo las empresas o se requieren políticas públicas?

-Las grandes empresas tienen agendas y están invirtiendo, pero en las medianas o pequeñas la situación es mucho más dura. Es crucial que existan políticas públicas y que los dirigentes políticos empiecen a intentar entender la transformación económica que vamos a vivir en los próximos años, porque va a generar impactos sociales importantes, sobre todo en Latinoamérica, que es socialmente frágil. No hemos tomado lo resguardos de mediano y largo plazo para mitigar potenciales riesgos y crear redes de soporte a la gente. Con la nueva revolución industrial que estamos viviendo, hay un riesgo muy grande de que segmentos enormes de la población sean marginados de la actividad económica.

-¿Cuáles son las habilidades que requerirán las TIC en una década?

-En diez años muchas de las profesiones con las cuales estamos acostumbrados no van a existir. Van a surgir otras y se requerirá por ejemplo, conocimiento de matemáticas de ciencias, analytics, estadística, capacidad de programación, que son algunos de los building blocks que van a constituir el profesional de futuro.

También se requerirán habilidades para el diseño y la elaboración de interfaces que humanicen la tecnología y permitan una mejor interacción entre personas y sistemas tecnológicos, componentes que van a ser muy importantes en el futuro. Estas personas tendrán que tener entendimiento del comportamiento humano, de la cultura y de las reacciones humanas, y conocimientos de psicología, sociología, aplicadas al contexto tecnológico y al de negocios.

-¿Y cómo será el mercado laboral en 50 años?

- El futuro es multidisciplinario, el conocimiento será muy compartido, la geografía ya no será un problema, se podrá colaborar en un proyecto desde cualquier lugar del mundo y en tiempo real. Más que profesiones técnicamente muy definidas, se requerirán profesiones científicamente más abiertas, con una caja de herramientas grande, abierta y flexible, en lugar de una profesión con un conocimiento muy específico, porque puede quedar obsoleto muy rápido. Veo mucho más apertura que profundidad, y esta se obtiene en los grupos de trabajo. Más que esto es difícil saber, pues los problemas que las nuevas generaciones van a tener que enfrentar, son muy difíciles de anticipar.