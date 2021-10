Tendencias

José Manuel Moller, el fundador de Algramo –empresa nacional referente en economía circular a nivel mundial– conversó con nosotros respecto de cómo han sido estos primeros meses como partners del gigante del retail.

- ¿Qué ha significado a nivel de marca para ustedes haber entrado en la cadena de supermercados Walmart?

Ha sido un gran plus para nosotros. Si bien, ya estábamos trabajando con grandes marcas como Unilever, Nestlé y Colpal con nuestras soluciones de home delivery y recargas on the go, nos faltaba entrar a retail, donde tenemos la chance de generar un impacto mucho más masivo y transversal con nuestra plataforma circular. En ese sentido, Walmart ha sido el partner perfecto, porque nos ha permitido poner a prueba nuestra solución con públicos muy diversos en distintos formatos (Supebodega Acuenta, Hiper Líder y Líder Express) y con sus productos de marca propia, que tienen la transversalidad que queremos alcanzar con nuestras soluciones. Ahora que ya hemos tenido éxito en retail, sabemos que este es uno de los principales canales para seguir creciendo y multiplicando nuestro impacto positivo.

- ¿Han tenido que hacer adaptaciones en la marca, contenido o productos?

El propósito que nos impulsa siempre es el mismo, pero nuestra marca ha tenido que evolucionar para estar a la par de las marcas más grandes del mundo. De hecho, acabamos de pasar por un proceso de rebranding que nos va a permitir fortalecer nuestra marca y seguir posicionándonos como líderes en economía circular, tanto en Chile como a nivel mundial. Desde Algramo estamos invitando a todos y todas a revolucionar la forma en que consumimos para salvar el planeta a tiempo y es necesario tener una marca robusta para convencer a los grandes actores del mercado a sumarse a esta revolución. Ya estamos dando los primeros pasos, pero sabemos que tenemos un largo camino por delante. Por otro lado, nuestros productos están constantemente evolucionando y adaptándose a distintos contextos. Uno de los pilares centrales de nuestra marca es la experiencia y para tener un servicio de calidad ofreciendo una gran variedad de productos, home delivery en Chile, recargas on the go en Indonesia y retail en Londres, es necesario ser ágiles y flexibles, porque cada formato de compra es distinto y cada contexto cultural es único.

- ¿Qué novedades han surgido para ustedes en este tiempo?

Lo principal es el cierre de nuestra segunda ronda de inversión (serie A) hace algunos meses, que nos ha permitido establecer un equipo de primer nivel y que nos va a permitir seguir escalando nuestra presencia en distintos países. Ya estamos en Chile, Estados Unidos e Indonesia. Yo (José Manuel Moller), ya estoy instalado en Londres para dar los primeros pasos de Algramo Europa.

- ¿Alguna noticia interesante que contar sobre nuevos proyectos?

¡Siempre estamos trabajando en proyectos interesantes! Habrá muchas novedades pronto. Algramo se viene con todo.