Yanet González, fundadora de Matching Deals: “Hay que poner la creatividad al servicio de las ambiciones”

Tendencias

La emprendedora de origen cubano llegó a Chile hace ocho años, a los 21, y hoy su empresa de ropa deportiva para colegios vende unos $ 2.400 millones anuales. Recibió el premio “Avance de la Mujer en el Emprendimiento” de Scotiabank y Mujeres Empresarias.

Cuando anunciaron el segundo lugar en la premiación, se dio cuenta de que había obtenido el primer lugar en el premio Avance de la Mujer en el Emprendimiento, que entregan Scotiabank y Mujeres Empresarias. Y como no esperaba ese resultado, no le quedó más opción que subir al escenario y preparar rápidamente un discurso de agradecimiento. "Invité solamente a un par de personas, porque no creía que iba a estar entre las tres finalistas", contó impresionada tras la ceremonia.

Yanet González (29 años, cubana) es una mujer multifacética. No sólo se dedica a su emprendimiento, sino que también disfruta de hobbies como el montañismo, la literatura y el baile.

"Tengo la convicción de que el futuro será más luminoso si está encabezado por mujeres", opina. Es una frase que también ocupó cuando presentó su proyecto, con el que ganó entre 13 mil postulantes.

"Siento que es un premio no sólo por este proyecto en particular, sino también por mi esfuerzo de vida, de todo el recorrido desde que llegué a Chile hasta ahora", valora Yanet, junto con destacar a su madre como su formadora desde la infancia.

Matching Deals es el nombre de la empresa que creó en 2014, que diseña vestuario e implementos deportivos al menor costo posible con el propósito de llegar a instituciones públicas, particularmente educativas, para que así niños y jóvenes puedan acceder a equipo deportivo personalizado para las distintas competencias.

"Nuestros principales clientes son el ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Deporte. También trabajamos con las municipalidades y los colegios públicos, además de corporaciones y áreas de rehabilitación de hospitales públicos", explica.

Actualmente, Matching Deals dispone de más de 100 productos deportivos y destaca el haber logrado ventas mayores a $ 2.400 millones el año pasado. "Hoy en día somos la empresa número uno en ventas de artículos deportivos en el sector público en Chile", resalta.

"Antes, sentía que no podía lograr muchas cosas que hoy no dudaría en hacer. Aprendí que hay que poner la creatividad al servicio de las ambiciones, que las mujeres tenemos un sexto sentido que sirve muchísimo en los negocios y que bien explotado, nos puede llevar muy lejos", comenta.

"Llena de energía"

Yanet llegó a nuestro país el 1 de junio de 2011. Vino como turista, pero tras conocer más, decidió quedarse y estudiar periodismo en la UNIACC, aunque jamás ejerció la carrera.

"Fue un gran desafío, porque no conocía a nadie cuando llegué y sólo tenía US$ 400 en la cartera", explica. Sin embargo, logró comenzar un pequeño emprendimiento de ropa hace siete años en la galería San Ignacio, ubicada en Santiago Centro.

Un cáncer impidió que pudiera continuar su negocio y pasó dos años luchando contra un melanoma conjuntival en su ojo derecho. Gracias a tres intervenciones médicas logró superar la enfermedad.

"Tras dos años de tratamientos logré salir adelante y fue el momento en el cual partí con mi empresa Matching Deals, llena de fuerza, energía y positivismo después de haber atravesado por esta etapa", cuenta.

El inicio de Matching Deals, en 2014, tampoco fue fácil, ya que eran pocos y tenían que cumplir muchos roles al mismo tiempo. "Yo establecía las relaciones comerciales con los proveedores, buscaba los clientes e incluso hacía despachos. Tengo recuerdos de haber estado abordo de un camión 3/4 despachando de todo un poco", mencionó.

Actualmente cuenta con 15 personas a su lado, muchas de las cuales la acompañaron desde el inicio. "He aprendido a escuchar, a trabajar en equipo, a poner los intereses de mi empresa por encima de mis intereses personales. Al llegar estaba sola, pero hoy tengo un equipo con el que siento que puedo lograr cualquier cosa", relata.

Desde boxeo a poesía

Yanet es fanática del deporte en general y es debido a ello que decidió dedicar su emprendimiento a este ámbito. Durante su vida practicó variedad de deportes, incluido el boxeo.

Además, le encanta el running y el montañismo, y de hecho en octubre va a escalar el Kilimanjaro, montaña ubicada en Tanzania de 3.962 metros de altitud. "Es mi propio regalo de cumpleaños, ya que se me vienen los 30 encima", dice.

La literatura también ha sido fundamental en su vida. Se identifica con autores como Cortázar, Borges, García Márquez y Vargas Llosa, además de algunos chilenos como Elvira Hernández, Pablo Neruda y Gabriela Mistral.

Es más, llegó a escribir un libro de poesías llamado "Señuelos" hace unos años. "No fue bestseller ni nada por el estilo, pero sí era algo que yo quería publicar, porque recogía una etapa muy importante de mi vida de creación literaria", señala.

También disfruta del teatro, a pesar de que no lo practica, y del baile. "Me encanta bailar salsa, como toda buena cubana. Es muy liberador y me ayuda mucho en mi día a día", comenta.

"No lo piensen más"

Yanet considera que Chile entrega muy buenas herramientas de emprendimiento y cree que las mujeres tienen excelentes oportunidades para destacar en la creación de empresas. Es por ello que es enfática en que hay que atreverse a hacerlo y anima a aquellas que estén dudando.

"Si sienten que tienen alguna desventaja, están equivocadas, porque sí se puede. Atrévanse y no lo piensen más", dice.

Si bien considera que el mundo del emprendimiento plantea dificultades para muchas mujeres aún, cree que ya no existe una barrera que impida que surjan. "Cada vez nos estamos empoderando y uniendo más, además de que existen más plataformas y escenarios para poder posicionarnos tanto en lo personal como lo profesional", resalta con entusiasmo.

Esta mujer emprendedora no considera que ser migrante y mujer sean una debilidad, sino más bien una oportunidad. "Una usa la añoranza a la familia y la fuerza interior femenina que es infinitamente poderosa, como motores impulsores para partir cada día con una sonrisa en la cara y con la mente y el corazón absolutamente comprometidos", afirma.

Yanet valora mucho el chilenismo que dice "hay que creerse el cuento", el cual ha quedado grabado a fuego en ella. También se apoya en la expresión cubana "pa atrás, ni pa coger impulso".

"Si uno cree que su marca puede ser grande dentro y fuera del país en el que vive, es porque efectivamente lo puede hacer. ¿Cómo vamos a lograr eso? Eso se verá en el camino", menciona.