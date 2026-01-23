Operadoras bloquean nuevo concurso 5G hasta definir límites de espectro
Entel, ClaroVTR, Movistar y WOM coinciden en que, con los niveles actuales de espectro, no pueden aprovechar todo el potencial de la red.
La disputa por el espectro móvil comienza a marcar el ritmo de la futura licitación 5G. Entel, ClaroVTR, Movistar y WOM han fijado su posición ante la consulta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), dejando claro que no participarán en un nuevo concurso mientras no se resuelva el debate sobre los límites de espectro.
El foco de la controversia es el tope de 32% para la tenencia de frecuencias, un límite diseñado para garantizar competencia al asegurar que cuatro operadores puedan participar del mercado, pero que actualmente impide a las empresas desplegar sus redes en plena capacidad. WOM fue el único que declinó hacer comentarios.
Todas las operadoras coinciden en que, con los niveles actuales de espectro, no pueden aprovechar todo el potencial de la red. Movistar, Entel y ClaroVTR van más allá y advierten a la autoridad que “no se deben repetir errores del pasado”, criticando concursos orientados únicamente a la recaudación fiscal.
