Bancos y accesibilidad para personas discapacitadas

Cartas

Señor Director:

Efectivamente, la accesibilidad de los sitios web de los bancos deja mucho que desear. Vale la pena recordar que en Chile somos 100.000 personas ciegas y unas 350.000 con baja visión severa, es decir, somos un buen número de posibles clientes para cualquier sector productivo o de servicios de nuestro país.

Por otro lado, cabe destacar que la ley 20.422, en conjunto con la convención de derechos humanos de las personas con discapacidad, firmada por nuestro país en 2008, consagran el derecho de toda persona con discapacidad a acceder a todos los servicios web de manera autónoma.

Por supuesto esta ley y convención no las están cumpliendo los bancos cuyo sitio web no sea accesible; lo mismo para aquellas máquinas de postpago a las cuales no tenemos acceso por ser de carácter digital. Y en estos momentos se están cambiando todos los cajeros automáticos del Banco Estado por cajeros automáticos con pantalla Touch, ambas situaciones que, al igual que los sitios web de los bancos, vulneran los derechos de las personas con discapacidad visual.

Aun siendo un gran número de personas, somos la discapacidad más invisible de la sociedad. Vale la pena, entonces, preguntarse hasta cuándo tenemos que esperar para poder ejercer nuestro derecho a acceder a nuestro dinero de manera independiente y autónoma.

Gustavo Serrano R.

Presidente Fundalurp