Daño a los proveedores

Cartas

Señor Director:

A propósito de las modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) que actualmente se discuten en el Congreso, nos parece relevante levantar un asunto de especial gravedad que podría ser enmendado.

Mediante la Ley N° 21.081, que entró a regir en marzo de 2019, se modificó la redacción de los artículos 11 bis, 53 B, 53 C, 54 P y otros de la LPC, importando de forma equivocada una institución conocida en el extranjero como “fluid recovery”, por la vía de ordenar que los “remanentes” de los montos pagados por proveedores en virtud de los acuerdos alcanzados o de las sentencias condenatorias en juicios colectivos -que eventualmente pueden ser la totalidad del monto pagado si ningún consumidor afectado reclama para sí su parte tras dos años- vayan a parar a un “Fondo Concursable” que, curiosamente, se adjudica a las mismas asociaciones de consumidores que litigan bajo este incentivo.

De esta forma, puede darse el caso en que no haya una sola víctima “de carne y hueso” que reclame la indemnización o que haya que reparar, no obstante lo cual se haya obtenido una condena “global”, y, a pesar de ello, cualquier asociación de consumidores puede despojar a un proveedor y luego repartirse el “botín” entre ellas.

Al menos en las acciones de indemnización de perjuicios que se tramitan bajo esta ley, la solución es jurídicamente inaceptable y, a nuestro juicio, profundamente injusta. Ello, además de indeseable, en tanto se ha creado una herramienta que puede ser utilizada para fines distintos a los previstos por el legislador.

Creemos que este aspecto de la ley debe ser corregido, idealmente por la vía de restituir a los proveedores aquellos montos pagados y no reclamados por víctimas reales, o al menos disponiendo que el “Fondo Concursable” tenga un destino distinto al de hoy.



Miguel José Dibarrart F.

Aníbal Vial D.

Abogados