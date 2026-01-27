Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El modelo de Brasil

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

La noticia dada a conocer el domingo en DF MAS, sobre la evaluación de un modelo inspirado en Brasil para simplificar la evaluación ambiental, aborda un punto crítico para el desarrollo del país. Toda iniciativa que busque simplificar la evaluación sin bajar estándares y dar certezas, es una buena noticia que, como Consejo del Salmón, valoramos.

La superposición de trámites debilita la certeza jurídica. Compatibilizar inversión y altos estándares ambientales requiere reglas claras, estables y coherentes. Modernizar la evaluación ambiental no es rebajar exigencias, es ordenar el sistema y reducir duplicidades, lo que nos permite evitar la judicialización permanente. Chile necesita regulaciones exigentes, pero también ágiles, que incentiven el cumplimiento y un desarrollo verdaderamente sostenible.

Loreto Seguel

Presidenta ejecutiva Consejo del Salmón

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen
2
Empresas

Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas
3
Empresas

Exministro Patricio Melero asumirá como nuevo presidente de SalmonChile
4
Economía y Política

Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal
5
Mercados

Siguen los movimientos en Falabella: sociedad ligada a familia Del Río vende más de US$ 75 millones en acciones y cede el 0,4% de su participación
6
Empresas

Chomali hace su debut como futura ministra de Salud mientras se define al próximo director de Fonasa
7
Mercados

Más allá de Latam y Falabella, las otras empresas en que las AFP buscan directores
8
Empresas

Exjefe de gabinete del MTT asumiría como subsecretario de Transportes
VER MÁS
VER MÁS