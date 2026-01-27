El modelo de Brasil

Señor Director:

La noticia dada a conocer el domingo en DF MAS, sobre la evaluación de un modelo inspirado en Brasil para simplificar la evaluación ambiental, aborda un punto crítico para el desarrollo del país. Toda iniciativa que busque simplificar la evaluación sin bajar estándares y dar certezas, es una buena noticia que, como Consejo del Salmón, valoramos.

La superposición de trámites debilita la certeza jurídica. Compatibilizar inversión y altos estándares ambientales requiere reglas claras, estables y coherentes. Modernizar la evaluación ambiental no es rebajar exigencias, es ordenar el sistema y reducir duplicidades, lo que nos permite evitar la judicialización permanente. Chile necesita regulaciones exigentes, pero también ágiles, que incentiven el cumplimiento y un desarrollo verdaderamente sostenible.

Loreto Seguel

Presidenta ejecutiva Consejo del Salmón