El valor de proteger nuestro patrimonio

Cartas

Señora Directora:

Este mes, como todos los años desde 1999, haremos un alto para celebrar el Día de los Patrimonios. Es la fecha en que recordamos el valor que representan y que tenemos la oportunidad de recorrerlos, reviviendo parte de nuestra historia. Son muchas las familias que esperan esta instancia para visitar la Oficina Salitrera Humberstone, La Moneda, el Banco Central, la Iglesia San Francisco de Ancud y tantos otros pawtrimonios que abren sus puertas para esta fecha.

Si bien son días alegres y festivos para las familias chilenas, no debemos olvidarnos el resto del año de los bienes patrimoniales ni de las necesidades que estos presentan. Actualmente, muchos de ellos se encuentran con una fragilidad estructural realmente preocupante.

Necesitamos actuar con celeridad, ocuparnos de la salud estructural de nuestros monumentos nacionales, utilizando todas las tecnologías de hoy a nuestro favor, tales como, el 5G, Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial. De este modo, será posible expandir su vida útil y prepararlos para enfrentar posibles terremotos. Somos un país sísmico y en este último tiempo, se han registrado enjambres sísmicos en el centro y temblores de gran intensidad en el norte de Chile.

Por lo mismo, no hay tiempo que perder, usemos todas las herramientas del presente para preservar nuestro pasado. Si no hacemos algo, esas obras desaparecerán y no serán más que un recuerdo.

Gonzalo Martínez de Urquidi

Arquitecto, socio y gerente de estrategia de Huella Estructural