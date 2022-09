Falta de autocrítica

Cartas

Señora Directora:

Luego de unos días, he visto como en redes sociales se ha funado a quien no votó Apruebo, a pesar de su derrota, movidas principalmente por votar en contra de los derechos sociales que reconocía la propuesta.

Estos comentarios de cancelación a quien votó Rechazo nos separan aún más. El Apruebo viene diciendo hace tiempo que el rechazo no genera unidad, pero ahora el apruebo ha tenido comentarios hasta clasistas, como el ex convencional Llanquileo: “No justifico a las poblas que se creen condominio”.

Son incapaces de analizar que un texto constitucional no es sólo derechos, sino que es un conjunto. Si el domingo se hubiese votado solo por un catálogo de derechos, este tendría una alta aprobación, pero el problema era el texto mismo, y los motivos que movieron al rechazo fueron: sistema político; justicia; estados de excepción; división de los poderes; Congreso nacional; Defensoría Penal Pública; sistema único de salud; sistema único de educación, entre otros. Al Apruebo le falta autocrítica; el texto propuesto no era lo buscado, independiente de los derechos. No se votó una parte del texto, se votó en su conjunto, y este no cumplió, en parte, por la soberbia de muchos constituyentes.

Espero que con el pasar de los días podamos ser todos más autocríticos, con miras a hacer un país mejor y buscar la unidad de todos, ser capaces de redactar una Constitución para todos los chilenos, y no sólo unos pocos.

Andrés Labbé F.

Abogado