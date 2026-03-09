Filas y programas habitacionales

Señor Director:

Preocupa que, nuevamente, el ministro Carlos Montes, en la entrevista publicada en DF el 6 de marzo, iguale el concepto de “varias filas” con la diversidad de programas habitacionales existentes.

No debemos olvidar que hay familias que llevan años esperando y que, en muchos casos, presentan el mismo nivel de urgencia habitacional que aquellas que se han visto favorecidas por razones tales como encontrarse en una toma. Si bien la situación de estas últimas es preocupante, también lo es la de quienes llevan años esperando la asignación de su subsidio habitacional.

Precisamente, en la política habitacional existe un criterio que otorga mayor puntaje y prioridad en la prelación (la “fila”) por antigüedad en los programas sin deuda (DS49) como en los programas con deuda (DS1), lo que responde a esa lógica. En ese sentido, la idea de una única fila no es solo un asunto administrativo, sino también una expresión de justicia e igualdad ante la ley y de respeto hacia quienes han cumplido los requisitos y han esperado su turno.

Paulina Henoch y Trinidad Schleyer

Libertad y Desarrollo



