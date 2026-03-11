Click acá para ir directamente al contenido
¿Gobierno de emergencia o emergencias del Gobierno?

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Si queremos mejorar la productividad del país y fortalecer nuestro mercado laboral, pocas tareas son tan decisivas como mejorar la educación y la formación de jóvenes y adultos. Los resultados de aprendizaje, las brechas de acceso y la necesidad de desarrollar habilidades pertinentes para el trabajo, especialmente en un mundo marcado por la tecnología y la IA, evidencian que el tiempo importa y que cuando no se progresa, se retrocede.
La educación es una emergencia que requiere una mirada de largo plazo, y evaluarla en el horizonte de un Gobierno termina debilitando reformas que necesitan continuidad. Por eso, más allá de las urgencias de cada administración, la educación en general y la formación para el trabajo en particular deben asumirse como una verdadera política de Estado si queremos fortalecer la productividad y el desarrollo del país.

María José Gutiérrez
Directora ejecutiva, Grupo Enovus

