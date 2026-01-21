Señor Director:

A propósito de la conversación que se ha dado DF respecto a la filantropía, me gustaría llevar el tema incluso más allá.

La filantropía se refiere al amor a la humanidad, al prójimo, a la ayuda desinteresada. Hace ya un tiempo es hora de dejar atrás esta mirada porque el cambio social no puede ser desinteresado completamente, debe haber no solo un propósito, sino también un interés por lograr resultados, por producir cambios sociales que tengan efecto en la vida de las personas.

Propongo que hablemos de inversión social. Este concepto asume que los problemas sociales son complejos y estructurales, y por tanto requieren planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje, del mismo modo que cualquier inversión de largo plazo. No se trata solo de “dar”, sino de invertir para producir cambio, fortaleciendo capacidades locales, reduciendo dependencias y generando valor social duradero, donde el retorno son esos cambios concretos, escalables y sostenibles en la vida de las personas y en las comunidades.

El trabajo que se hace es complejo, profesional y debe tener altos estándares ya que el objetivo es lograr resultados tangibles y así transformar realidades.

La inversión social no termina con la entrega de financiamiento: finaliza cuando el peso invertido haya mejorado la vida de las personas. Y eso es justamente lo que Chile necesita.

Isabella Luksic

Vicepresidenta directorio Fundación Luksic