Hospitales públicos: retrasos y derechos

Señor Director:

Nos enteramos de que la Dirección de Concesiones negociaba con la Sociedad Concesionaria Región Sur S.A. la modificación del contrato de los hospitales de Los Lagos, La Unión, Río Bueno y Puerto Varas, tras retrasos en las obras causados, por, entre otras cosas, hallazgos arqueológicos. Sin embargo, la negociación de la modificación de contrato se suspendió tras la discrepancia que ingresó la concesionaria al Panel Técnico para reclamar de los perjuicios causados por ese retraso.

Lo ocurrido evidencia un problema recurrente en el sistema de concesiones: la disonancia entre los tiempos de la administración, con recursos limitados y una alta demanda de modificaciones a los contratos de concesión (mediante actos administrativos unilaterales), y, a su vez, el riesgo para las concesionarias de agotar los plazos para poder ejercer su derecho a acudir a las instancias de resolución de controversias establecidas en la ley.

Si bien ambos son actos jurídicamente autónomos –la presentación ante el Panel busca una compensación por hechos ya ocurridos, mientras que la modificación del contrato busca habilitar la construcción futura– se deben evitar estos traslapes, que solo duplican los esfuerzos económicos de las partes. Tal vez es momento de armonizar los tiempos para la negociación y tramitación de los actos administrativos con la prescripción de las acciones de los concesionarios.

Francisca Ugalde

Abogada Aylwin Matta