Invertir en experiencia

Señor Director:

Chile enfrenta un cambio demográfico profundo. Según el último Censo, las personas mayores de 65 años representan hoy el 14% de la población, más del doble que en 1992 (6,6%). Además, casi un tercio de los chilenos supera los 50 años o más.

Este escenario trae desafíos concretos: más de 500 mil personas mayores de 60 años viven en pobreza multidimensional y el desempleo entre quienes superan los 55 se ha duplicado en los últimos seis años, pasando de 3% a cerca de 6%.

Sin embargo, no estamos frente a una generación pasiva, sino ante un grupo con talento, redes y ganas de seguir aportando. Un estudio del MIT, señala que un emprendedor de 50 años tiene 1,8 veces más probabilidades de alcanzar un crecimiento exponencial que uno de 30.

El problema, entonces, no es la experiencia, sino las condiciones del entorno. En Chile, ocho de cada 10 emprendedores mayores declaran haber enfrentado dificultades al desarrollar su negocio, y un 71% identifica brechas claras en el acceso a financiamiento.

En una sociedad que envejece aceleradamente, el desafío no es solo vivir más, sino generar oportunidades reales para que la experiencia se traduzca en autonomía y mejor calidad de vida.

Los 50 años son el inicio de una nueva fase de desarrollo. Aprovechar ese potencial es una tarea compartida entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Cristián Schalper

Director Emprendimiento Fundación Luksic