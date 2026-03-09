Click acá para ir directamente al contenido
Logros

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 10 de marzo de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Hace pocos días, junto a las comunidades afectadas, empresas y autoridades, asumimos un compromiso, recuperar jardines infantiles y centros comunitarios en Lirquén y Punta de Parra. El objetivo es urgente, que los niños vuelvan a clases en marzo y que sus familias puedan ponerse de pie cuanto antes. Logros como estos, liderados por la sociedad civil, sólo son posibles cuando el Estado y el mundo privado empujan en la misma dirección y convierten esta emergencia en un ejemplo de colaboración.

Nicolás Birrell
Presidente Desafío Levantemos Chile

VER MÁS