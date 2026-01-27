Click acá para ir directamente al contenido
Los Andes Copper: la pregunta correcta sigue siendo la misma

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

Agradezco a mi colega y amigo Gonzalo Jiménez Seminario por enriquecer este debate introduciendo la “gobernanza generativa”, un concepto valioso desarrollado por Chait, Ryan y Taylor que invita a los directorios a ir más allá del cumplimiento, hacia el sense-making: preguntarse no solo “¿qué está mal?”, sino “¿cuál es la pregunta correcta?”

Comparto la invitación a ampliar la mirada. Permítanme, sin embargo, agregar una consideración. El marco de “gobernanza generativa” nació en el contexto de organizaciones sin fines de lucro, donde no existen mercados de capitales ni obligaciones de divulgación inmediata. Adaptarlo a empresas listadas requiere reconocer que el deber fiduciario no es una opción entre varias, sino el piso sobre el cual se construyen las demás responsabilidades.

Jiménez sugiere que el directorio debió preguntarse si se debía “prioritariamente a los shareholders o a los stakeholders”. Pero en este caso, divulgar no dañó a las comunidades ni a la institucionalidad chilena. Lo que alteró el curso fue una decisión posterior del Presidente electo.

Coincido en que los directorios deben hacerse mejores preguntas. Propongo una que el enfoque generativo celebraría: ¿quién compró acciones de Los Andes Copper en las semanas previas al anuncio y con qué información? Esa pregunta, creo, nos lleva al mismo lugar.

Alfredo Enrione

Director Centro de Gobierno Corporativo, ESE Business School

