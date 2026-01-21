Click acá para ir directamente al contenido
Microorganismos

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 22 de enero de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

A propósito de la “Ley de Amarre”, FES y negociación ramal, el Gobierno impulsa la ampliación de áreas protegidas en el Salar de Atacama, invocando la defensa de comunidades microbianas, inspiración paisajística y el paisaje andino, entre otros. De aprobarse, sienta un precedente que podría usarse para frenar cualquier actividad económica en el país.

Proteger el medioambiente es prioritario, pero no puede justificarse eliminando toda posibilidad productiva de forma arbitraria y sin estudios técnicos rigurosos. Las declaraciones de esta naturaleza exigen análisis exhaustivo, no decisiones improvisadas.

María Cristina Betancour

Economista especialista en minería

