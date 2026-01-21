¿Por qué no Economía y Agricultura?

Señor Director:

Si el anunciado biministerio será una fusión entre Economía y Minería, y su conducción recaerá en un ingeniero agrónomo, surge una pregunta legítima: ¿por qué no se optó por integrar Economía con Agricultura? Chile no es un país minero por consigna, sino por estructura económica.

La minería sostiene buena parte de las exportaciones, de la inversión, del empleo y de los ingresos fiscales. Es inquietante que una actividad estratégica de esta magnitud quede subsumida en una cartera donde el liderazgo no proviene de una trayectoria vinculada al sector. No se trata de desmerecer disciplinas ni credenciales profesionales, sino de resguardar una conducción con conocimiento técnico, comprensión política y experiencia directa. La minería es uno de los motores de la economía y los motores -como se sabe- no se conducen a tientas.

Daniela Céspedes

Secretaria General Cámara Minera de Chile