Priorizar con urgencia

Cartas

Señor Director:

Aunque sea una cuota no superior al 10% del ingreso de cada deudor, a nivel individual siempre se va a preferir terminar de estudiar sin deudas. Pese a eso, el Crédito con Aval del Estado (CAE), es una buena política pública, que necesita ajustes. Es obvio que la promesa gubernamental de condonar el CAE es una oferta que suena atractiva.

Cerrando el año, el oficialismo reflotó esta promesa electoral, hipotecando el 2024. Se mantuvo la mala práctica de chutear la presentación de un proyecto de ley, que muestre cómo financiará los US$ 11 mil millones que tiene de costo.

El monto es tan masivo que, cualquiera sea la fórmula que se use, será imposible cubrirlo con el gasto fiscal y necesitará creatividad fiscal, que no siempre funciona.

Hay que reevaluar las prioridades políticas. Si los mismos recursos fueran a fortalecer la educación prescolar y básica obligatoria, tendría un efecto más positivo para el país. No olvidemos que niños de 4° básico leen deficitariamente y no saben multiplicar. Sabemos que hay mujeres que no pueden trabajar por el cuidado de los niños o están solas en su crianza y esos grupos son los más vulnerables y es donde más se necesita un Estado presente.

La reflexión de fondo es: ¿Puede Chile financiar a todos quienes cursan programas de educación superior, si las necesidades y demandas de los chilenos son salud, seguridad y empleo? La respuesta parece evidente.

Hugo Lavados

Rector Universidad San Sebastián