Reto emprendedor

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

Cada nuevo Gobierno habla de crecimiento, pero pocas veces el emprendimiento ocupa el lugar central que debería tener en esa conversación.
En Chile, miles de personas emprenden cada año, pero muchas lo hacen en condiciones muy frágiles. Un estudio de la CNC junto a la Facultad de Derecho de la UC y la OIT revela que el 42% de las empresas del país no tiene inicio de actividades ante el SII, reflejando el alto nivel de informalidad que existe en el ecosistema emprendedor.
A esto se suman otras barreras. Según la encuesta Radiografía del Emprendimiento Femenino 2026 de ChileConverge y Fundadoras, más del 70% de las emprendedoras identifica la falta de tiempo y la sobrecarga de cuidados como uno de los principales frenos para crecer.
El talento emprendedor en Chile está. El desafío para el nuevo Gobierno es crear las condiciones para que esos proyectos puedan formalizarse, escalar y generar empleo.

Rosario Hevia
Directora Ejecutiva ChileConverge

