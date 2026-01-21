Click acá para ir directamente al contenido
Salarios al alza: ¿una amenaza para el Gobierno?

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 22 de enero de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

El pasado 9 de enero el Gobierno presentó su proyecto de ley sobre negociación ramal. En sus fundamentos señala como beneficio la promoción de la competencia leal. Según el texto, el modelo propuesto actuaría como un “resguardo ante distorsiones derivadas de prácticas de salarios al alza desproporcionadas”. En palabra simples, los sueldos más altos que hoy pagan grandes empresas serían un tipo de “competencia desleal”.

No solo es incomprensible esta línea argumentativa del Gobierno, sino que es derechamente falso que la negociación ramal beneficie a las PYME. Cuando se reemplaza la negociación intra empresa por negociaciones entre grupos muy heterogéneos, es altamente probable que los acuerdos sean de fácil cumplimiento para las grandes empresas y de difícil asimilación para las pequeñas. Esto puede derivar en barreras de entrada que reduzcan la competencia en un determinado sector, beneficiando a los actores con más espaldas.

Teniendo en cuenta que la principal fuente de empleo en Chile son precisamente las PYME y advirtiendo el alza sostenida de los últimos años en la tasa de desocupación, la aprobación de esta reforma arriesga agudizar la crisis. Para dinamizar nuestro mercado laboral hay que avanzar en el camino contrario, reduciendo costos de contratación y de despido, a fin de incentivar la creación de ese esquivo empleo formal.

Tomás Espinosa

Investigador de Pivote

