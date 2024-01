Sostenibilidad vs. escándalos corporativos

Cartas

Señor Director:

Los últimos escándalos corporativos han puesto sobre la mesa diversas propuestas para prevenir nuevos casos en las empresas chilenas. Algunos abogan por endurecer las normas y fortalecer a los reguladores, mientras que otros sugieren mejorar los mecanismos de control internos.

Sin embargo, estas medidas no apuntan al centro del problema, que es la conducta individualista, cortoplacista y miope. Lo que realmente importa no son los mecanismos ni las acciones, sino que la implementación de una cultura de sostenibilidad dentro de las organizaciones.

Bajo esta óptica, las entidades velan por las buenas prácticas a través de una cultura transversal que entiende los criterios ESG como una manera de trabajar, y no cómo una lista de tareas por hacer. En lugar de realizar acciones puntuales, tener altos presupuestos o nutridos equipos de sostenibilidad, las empresas que incorporan estos criterios en su quehacer diario construyen negocios sostenibles desde la base.

La cultura de sostenibilidad requiere que las compañías tengan una mirada de largo plazo, que involucre a todos sus miembros y sea responsable del impacto en su entorno. De esta forma, podremos combatir los escándalos y hacer inviables las malas prácticas corporativas que avergüenzan al país.

Germán Saenz

director de SLR-Corporate Citizenship