Una propuesta que enreda

Señor Director:

Es evidente que para que exista un acuerdo una diferencia previa es necesaria. Distinto es calificar la posición propia como la basada en la técnica y la contraria en ideología o lógicas del pasado. Al hablar del Código del Trabajo -principal regulación de los derechos laborales y norma vigente- en su columna del pasado viernes en DF sobre “¿Cómo desenredar la sala cuna?”, Jorge Hermann debe aclarar su punto en cuanto a si se refiere a abandonar la lógica de progresividad del derecho laboral, es decir, asumir que para avanzar en sala cuna esta no debe ser una obligación del empleador. Por supuesto, es una propuesta que no comparto.

El problema no es ese, sino que además no “desenreda” nada, porque cambiar la lógica del derecho laboral es algo que requiere aún mayor diálogo social y tripartito que la sala cuna misma. En segundo lugar, no es de mucho rigor técnico tratar al Seguro de Cesantía como un recurso sin fin cada vez que se pone en discusión el aporte del empleador. El uso de 0,1% que propusimos no afecta su sustentabilidad, y permite al fondo hacer frente a shocks. Cualquier mayor uso afecta desproporcionadamente a las y los trabajadores a plazo fijo y a quienes trabajan por faena. En resumen, hay propuestas que quizás desenredan para un grupo de empleadores de la gran empresa, pero no a la complejidad de actores. Hay muchas propuestas sobre la mesa, ninguna es una varita mágica: deben ser debatidas en su alcance y profundidad.

Antonia Orellana

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género