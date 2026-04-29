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Uso de la IA en causas judiciales

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

De iniciativa propia y en atención a la presentación de una demanda, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancionó con una multa a beneficio fiscal a un abogado patrocinante que, en la presentación de su escrito, transcribió supuestas citas de sentencias del tribunal que no existen. La revisión del escrito deja en evidencia el uso de mecanismos de inteligencia artificial para su redacción.

El caso pone de relieve, a lo menos, tres aspectos dignos de destacar: la correcta y oportuna iniciativa del tribunal; la posibilidad de que, a petición de parte, se soliciten sanciones frente al mal uso de la IA; y la urgencia de establecer para los actores del sistema judicial un marco de lineamientos en la materia.

El Pleno de la Corte Suprema advirtió el año pasado que el uso de herramientas de IA en la función jurisdiccional exige la máxima cautela, identificó como uno de sus riesgos la generación de respuestas opacas o inexactas, y entregó orientación práctica que los jueces verifiquen siempre de manera independiente esta información. Esta orientación deberíamos seguirla todos los auxiliares de la administración de justicia.

Un uso responsable permitirá mantener la confianza en la industria legal y sus principios éticos. No se trata de restringir su uso, sino de encauzarlo bajo criterios claros que aseguren la veracidad de la información, la primacía de la tarea humana y el debido estándar profesional en el ejercicio de la abogacía.

Martín Mois y Constanza Burgos

Aninat Abogados

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