Vecino non grato

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 10 de marzo de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Enaco parece haber descubierto una nueva forma de convivencia urbana: depredar cerros, acumular terrenos eriazos, levantar proyectos con altos márgenes y, luego, sorprenderse cuando la autoridad decide subir el estándar. La empresa acude a tribunales porque las reglas ahora son más estrictas; curioso alegato para una entidad que ha prosperado precisamente gracias a una comuna
que intenta proteger lo poco que queda de su entorno.
Como vecinos, denunciamos que los sitios sin construir y las casas con fallas estructurales que la propia empresa recompró y abandonó, se han transformado en accesos informales a propiedades, focos de inseguridad y escenarios de incivilidades. En ellos impera el comercio ilegal, el consumo de drogas y trabajadores no empadronados que utilizan la vereda como camarín. Todo esto ocurre mientras la comunidad lidia con robos y una sensación de “tierra de nadie” que, por supuesto, no figura en las maquetas de venta. Para completar el cuadro, enfrentamos la prepotencia de un gerente general que tardó seis meses en concretar una segunda reunión con los vecinos y el alcalde.
En la primera, se presentó sin dominio del problema. Quizás por eso resulta más cómodo judicializar que hacerse cargo. La Junta de Vecinos no pide favores: exige responsabilidad. Cuando un “vecino” lucra a manos llenas, pero incumple sus compromisos y descuida el entorno, el calificativo es claro: vecino non grato.

Karina Valenzuela
Presidenta Junta de Vecinos Huinganal Alto, Lo Barnechea

