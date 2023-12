Que se joda Chile

La semana pasada la derecha mostró su peor versión, cayendo en su histórica crítica a la demagogia de la izquierda latinoamericana. En cuestión de días, pasó de difundir un spot publicitario con una frase anecdótica a lanzar un video donde el mensaje central era “que se jodan”. Inmemorables son los tiempos en que clamábamos por la “la casa de todos” o “una que nos una”. Siendo un adherente al ideario de la derecha, me dio vergüenza.

Es un rasgo de manual populista presentar la sociedad y la política como un enfrentamiento entre buenos y malos. Un pueblo puro versus una elite corrupta. Entre ellos y nosotros. Pues bien, la franja de la campaña “A favor” presentó exactamente aquello, sin espacio a interpretación. Salió a la cancha persiguiendo el instinto más tribal del arsenal persuasivo. Desestimó siglos de evolución política, para hablarle a la amígdala de sus electores y proponerles que lo mejor era joder a nuestros compatriotas. Curioso espíritu republicano.

Una Constitución es tanto un arreglo técnico sobre las reglas para la conducción de una sociedad, como un contrato político entre las partes. Es su acuerdo y consenso lo que le da legitimidad, no su mérito técnico. Tal como la Constitución del 80, a pesar de las críticas a su origen espurio, se legitimó por su ejercicio dado que partidos, instituciones y personas respetaban lo escrito en ella, un futuro texto será capaz de entregar sus virtudes sólo en la medida que ella sea respetada por todos.

Sin embargo, es difícil creer que ello sea así cuando a la mitad de Chile le dijeron que estas reglas se escribieron para joderlos. En caso de ganar el “A favor”, los perdedores respetarán el nuevo texto en lo formal y en la superficie por su apego a la democracia, pero en el fondo el resentimiento será insalvable.

En ese caso, el contrato debutaría en sociedad con una serie de normas a implementar, y será combatido formalmente en cada espacio posible. En cada apelación al Tribunal Constitucional, en la interpretación de cada artículo, en toda adaptación de leyes, en cualquier reglamento que otorgue la oportunidad de joder de vuelta. Gastaremos la próxima década en estabilizar nuestro arreglo jurídico-institucional en una guerra de guerrillas, porque la batalla central se ganó sin contundencia ni nobleza. Exhaustos, nos reiremos en el futuro de nuestra inocencia al pensar que el piso del 5% resolvería nuestra disfuncionalidad política, cuando pusimos los incentivos en disputar todo.

El Partido Republicano no entendió que el valor de una Constitución radica en ser acuerdo transversal, no una mayoría circunstancial. El éxito consistía en que, a pesar de tener mayoría y poder de veto, el socialismo democrático sintiera que ellos también habían sido autores y, por lo tanto, llamaran a votar “A favor”. Cuando eso no ocurrió, ya podíamos constatar el fracaso del proceso. Reemplazando el circo con sobriedad, hicieron lo mismo que la fallida convención. No supieron invitar al adversario y consensuar las reglas del juego. La elección del 17 de diciembre debía ser un acto de ratificación, más que una oportunidad para ganar por poco, que en este caso es perder, en el fondo.

El Partido Republicano se farreó la oportunidad y le puso la guinda a la torta con una actitud confrontacional que pagará los costos en cualquier escenario. La promesa de certidumbre y bienestar futuro ha sido sepultada, dado que la única certeza en caso de aprobarse el texto es que tenemos por delante proceso extenuante de adaptación institucional buscando acuerdos con quienes se acaban de joder.

Como dijo Abraham Lincoln, “Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse”.