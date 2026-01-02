Legado versus promesas

Iniciado 2026, Chile enfrenta un mundo con guerras arancelarias, cifras de crecimiento global que se encaminan a ser las más bajas en generaciones y donde la incertidumbre parece ser la tónica. A casi un año del primer aniversario de la segunda administración de Donald Trump en EEUU, la dinámica mundial parece haber pasado de un orden basado en la apertura económica a otro que revive el proteccionismo, en un contexto en el que se intensifican nuevos retos, como los riesgos que abre la IA para el manejo de la seguridad nacional de los países, o la amenaza que las criptomonedas podrían representar, a nivel global, para la estabilidad financiera y social, de todo lo cual damos cuenta en las columnas que publicamos en la edición especial de hoy, en alianza con Project Syndicate.

En el escenario interno, el Gobierno de Gabriel Boric concluye su mandato, tras cuatro años de ejercicio para los que se prometieron reformas estructurales, pero cuyo legado es un cúmulo de normativas que difícilmente por sí solas significan un cambio fundamental para la vida de los chilenos. En un cuadro de magro crecimiento, con una expansión promedio anual de 1,9% -la segunda más baja, desde el regreso a la democracia, tras Bachelet II-, un desempleo sobre 8% durante los últimos tres años, y una crisis en seguridad pública en la que destaca el alza de más de 20% en delitos relacionados con el crimen organizado, los logros más relevantes se enmarcaron en la agenda laboral, aunque con costos paradójicos. La aprobación de la reforma de pensiones -aunque muy lejos del diseño original que prometía terminar con las AFP-, la puesta en marcha de normativas como la Ley Karin, la de 40 horas y el aumento del salario mínimo terminaron encareciendo los costos laborales y de contratación, lo que ha sido expuesto por el propio Banco Central. En materia de cuentas públicas, el balance no es mejor, con un tercer año que se encamina a incumplir la meta de déficit fiscal y serios riesgos de alcanzar el límite del nivel prudencial de deuda.

Chile entra en una etapa de exigencias complejas, donde combinar responsabilidad macroeconómica con dinamismo productivo será clave.

En la otra cara de La Moneda, el Presidente electo se apresta a tomar el mando. Para un Gobierno que se ha autodenominado de emergencia, priorizar es clave. Cuatro años es un espacio muy acotado para consolidar compromisos que resistan el escrutinio público en crecimiento, seguridad e inmigración, los tres ejes del mandato. Con un Congreso sin mayorías a favor, la nueva una administración requerirá llevar adelante una agenda que favorezca los acuerdos, priorice la promoción de la actividad privada y el control de las finanzas públicas, y facilite la adopción de normativas que reduzcan el crimen y la inseguridad, condiciones básicas para atraer inversiones, crecer y generar empleo.

En ese marco, un eje central será el ajuste fiscal de US$ 6.000 millones, en 18 meses, en línea con la estrechez de las cuentas públicas y con los hallazgos de la Contralaría sobre un millonario desorden financiero en organismos fiscales. Se desconoce aún cómo espera el Presidente electo alcanzar este objetivo, lo que hace recomendable una pronta hoja de ruta operativa para modelar expectativas y reducir incertidumbres. Chile entra en una etapa de exigencias complejas, donde combinar responsabilidad macroeconómica con dinamismo productivo será esencial. El desafío del nuevo Gobierno no será solo corregir, sino reencauzar la relación entre crecimiento, empleo y cohesión social.