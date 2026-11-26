El último estudio de Yapo.cl, que analizó más de 32 mil viviendas, revela que el arriendo promedio mensual de un departamento alcanza los $ 768 mil en Antofagasta, $ 682 mil en Tarapacá y $ 582 mil en Valparaíso, frente a los $ 505 mil del promedio nacional. En Calama, en tanto, el valor promedio de arriendo de una casa llega a los $ 2 millones de pesos.

Antofagasta, Tarapacá y Valparaíso son las tres regiones de Chile con los precios más altos para arrendar departamentos, superando tanto el promedio nacional como los valores de la Región Metropolitana. Así lo reveló el último estudio del mercado inmobiliario elaborado por Yapo.cl, que también posicionó a Antofagasta como la zona más costosa del país para arrendar casas.

El análisis, correspondiente a noviembre de 2026, consideró una oferta activa de 32.245 viviendas a nivel nacional. En la Región de Antofagasta, el arriendo promedio mensual de un departamento alcanza los $ 768.000, mientras que el de una casa llega a $ 1.787.000, los valores más altos del país en ambas categorías.

En el segmento de departamentos le siguen Tarapacá, con un promedio de $ 682.000, y Valparaíso, con $ 582.000, las tres por encima del promedio nacional de $ 505.000.

De esta manera, arrendar un departamento en la Región de Antofagasta cuesta, en promedio, un 52% más que a nivel nacional y un 59% más que en la Región Metropolitana, donde el valor alcanza los $ 484.000 mensuales.

En el otro extremo se encuentran las regiones de Ñuble ($ 436.000), Maule ($ 441.000) y La Araucanía ($ 448.000).

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Mayor demanda en Antofagasta

Pese a que la Región Metropolitana concentra el 50,1% de la oferta nacional de viviendas en arriendo, el interés por las propiedades disponibles es proporcionalmente mayor en Antofagasta.

“La Región Metropolitana concentra más oferta que Antofagasta. Sin embargo, al analizar la demanda en relación con la cantidad de publicaciones disponibles, Antofagasta presenta un mejor desempeño, ya que registra más consultas por cada publicación”, señaló Javier Pacheco Huerta, gerente comercial Real Estate de Yapo.cl

Parte de las diferencias de precios entre ambas regiones se explica por las características de las viviendas disponibles. En Santiago, el 48% de los departamentos ofertados corresponde a unidades de un dormitorio, frente al 26% en el resto del país, mientras que su superficie mediana alcanza los 43 m2.

Sin embargo, al comparar propiedades de características equivalentes, la brecha se mantiene. En la Región de Antofagasta, un departamento de 1 dormitorio y 1 baño tiene un valor de arriendo cercano a los $ 690.000 mensuales, frente a los $ 300.000 de la Región Metropolitana

Cuánto cuesta arrendar

El desglose por comuna elaborado por Yapo.cl permite identificar las diferencias de precios entre departamentos de un dormitorio y un baño en distintas ciudades del país.

En Antofagasta, el valor mediano de arriendo mensual de este tipo de propiedad alcanza los $ 650.000, seguida de Iquique, con $ 630.000, y Calama, con $ 495.000

Más al sur, en Concón el valor llega a $ 500.000; en Viña del Mar, a $ 490.000; en La Serena, a $ 460.000, y en Valparaíso, a $ 383.500. En la Región Metropolitana, en tanto, arrendar un departamento de similares características cuesta $ 330.000 en la comuna de Santiago, $ 350.000 en San Miguel, $ 360.000 en La Florida y $ 460.000 en Ñuñoa.

Esto significa que el precio de arriendo de un departamento de un dormitorio y un baño en Iquique es un 91% superior al registrado en la comuna de Santiago, mientras que en Antofagasta la diferencia alcanza un 97%.

Entre las comunas con los valores más elevados para esta categoría figuran Lo Barnechea ($ 1.200.000), Las Condes ($ 785.000) y Providencia ($ 660.000)

En regiones también destacan Puerto Varas, con un arriendo mensual de $ 607.000; Valdivia, con $ 500.000; Rancagua, con $ 415.000; Concepción, con $ 410.000, y Temuco, con $ 400.000

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Calama, la más cara fuera de la capital

En el mercado de las casas, Calama se posicionó como la tercera comuna con el mayor valor mediano de arriendo del país y la primera fuera de la Región Metropolitana, con $ 2 millones mensuales.

El ranking nacional es encabezado por Lo Barnechea, con $ 4.960.000, seguida de Las Condes, con $ 2.890.000. Después de Calama se ubican Colina ($ 1.820.000) y Antofagasta ($ 1.100.000). Así, dos de las cinco comunas con los mayores valores medianos de arriendo de casas del país pertenecen a la Región de Antofagasta.

Al acotar el análisis a viviendas de tres dormitorios y dos baños, Calama y Concón registran un valor mediano de $ 1.200.000 mensuales cada una, mientras que Iquique y Antofagasta alcanzan los $ 1.150.000.

En la comuna de Santiago, una casa de estas mismas características tiene un valor de $ 835.000 mensuales; en La Florida, de $ 820.000, y en Puente Alto, de $ 700.000.

En otras regiones, Concepción alcanza los $ 950.000; Valdivia, los $ 865.000; Puerto Varas, los $ 780.000, mientras que Puerto Montt, Temuco y Rancagua registran valores de $ 650.000.

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Las comunas con el m2 más caro

Otro de los indicadores analizados por Yapo.cl fue el valor de arriendo por m2 de los departamentos. Entre las comunas consideradas en este análisis, Las Condes encabeza el listado con $ 17.634 por m2. Le siguen Punta Arenas ($ 12.500), Antofagasta ($ 11.893), Ñuñoa ($ 11.547) e Iquique ($ 11.021).

También destacan Valdivia, con $ 10.839 por m2 y Concepción, con $ 10.714. Entre los valores más bajos se encuentran Talca ($ 7.000), Quinta Normal ($ 7.676), Chillán ($ 8.077), Rancagua ($ 8.153) y Estación Central ($ 8.185).