Pese al presupuesto fiscal de $ 166.600 millones, el experto en emergencias Michel De L’Herbe cuestionó la ausencia de aviones y helicópteros de gran capacidad para combatir siniestros de gran magnitud ante temperaturas extremas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas para las regiones del Maule y Ñuble, que reporta un aumento de las temperaturas hasta los 35 °C en la cordillera de la Costa, el valle y la precordillera. A este episodio se suma un aviso meteorológico que abarca siete regiones del país, desde Coquimbo hasta el Biobío, con máximas proyectadas de hasta 34 °C, escenario que acelera el secado de pastizales y matorrales, y eleva el riesgo de propagación de incendios forestales.

Frente al alza en los termómetros, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), declaró la prohibición de quemas controladas entre Maule y La Araucanía; por lo mismo en regiones como el Maule, el seremi de Agricultura, Alejandro Muñoz instó a los productores agrícolas a modificar sus horarios de trabajo, en plena temporada de cosecha y a resguardar el uso de maquinaria que pueda generar chispas.

Preparación “excepcional”

En octubre el Ejecutivo presentó el Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026 -2027, oportunidad en la que anunció un presupuesto $ 166.600 millones (la temporada anterior fueron $ 160.803 millones) y a través de Conaf, una flota de 77 aeronaves de combate, además de unos 7 mil brigadistas, expertos en gestión de emergencias como Michel De L’Herbe, han criticado la preparación con que se enfrenta un verano extremo, impactado por el fenómeno de El Niño.

“Esta debiera ser una preparación excepcional y las cifras no dicen eso. Debemos mirar la fuerza de combate en su conjunto (…) vamos a tener menos aeronaves que el año pasado, las aeronaves más contundentes no vienen y alrededor de mil brigadistas menos que el año pasado. Por lo tanto, tomando los datos y tomando la información disponible y las advertencias, podemos señalar que no estamos frente a una preparación excepcional”, comentó el experto a DF Regiones.

De L’Herbe, advirtió además que la preparación resulta inferior a la de años previos y criticó que el sistema público dependa estructuralmente de la inversión que realizan las empresas forestales, cuyas decisiones responden a sus propios ciclos económicos .

“Técnicamente me parece que ha sido un grave error que el Estado por muchos años haya descansado en las operaciones privadas para combatir incendios forestales entre Maule y Los Ríos o Los Lagos (…) El nivel histórico de recursos privados es tan potente que terminó siendo un pilar fundamental para esas regiones que además, concentran por lejos la mayor cantidad de incendios y la mayor cantidad de superficies destruidas”, sostuvo. TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Combate aéreo

El especialista subrayó para este verano, “hay aeronaves muy contundentes, como era el Pipeliner, que había operado las últimas dos temporadas que no se trae. Es una aeronave muy buena que opera en también en California, con capacidad de 15 mil litros de descarga. Tampoco tendremos helicópteros pesados de 10 mil litros de descarga; es decir, la capacidad se ha reducido”.

Respecto de la estrategia de combate aéreo, De L’Herbe, explicó que durante olas de calor e incendios de comportamiento extremo o cercanos a zonas de interfaz urbano-forestal, el este despliegue resulta insustituible para ejecutar los primeros golpes de contención con rapidez y dar margen de tiempo para eventuales evacuaciones, siguiendo el modelo aplicado en California, donde “la tendencia ha sido mantener aeronaves pequeñas y medianas y aumentar las aeronaves de gran contundencia de alrededor de 15.000 litros y 10.000 litros”. TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Reducción del combustible

Aunque las cifras oficiales de Conaf en Biobío reportaron los primeros incendios forestales en Negrete y Los Álamos, en Maule muestran una caída del 82 % en la ocurrencia y superficie afectada respecto al año pasado (24 incendios y 43 hectáreas consumidas), la institución atribuye este margen exclusivamente a las lluvias primaverales y advierte que la disponibilidad de combustible fino aumentará aceleradamente durante los próximos días .

“A la fecha tenemos una gran disminución en ocurrencia y afectación, pero esto tiene que ver exclusivamente por la temporalidad, lo que ha pasado con esta primavera muy lluviosa”, declaró el director regional (s) de Conaf en Maule, Marcelo Rodríguez . Su par de Biobío, Álvaro González, coincidió en el diagnóstico “Las condiciones climáticas han favorecido un mayor desarrollo de la vegetación, por lo que es importante mantener y reforzar estas labores (de eliminación de combustible vegetal)" y añadió que "incluso extenderemos las intervenciones si es necesario, porque nuestra prioridad es reducir el riesgo de propagación de incendios forestales y proteger a las comunidades”.