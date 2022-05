Salario mínimo: Nulo acercamiento entre el Ejecutivo y la oposición pese a las frenéticas negociaciones desde el martes

Una muy difícil segunda jornada de tramitación del reajuste al salario se produjo este miércoles en el Senado, donde las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo continuaron estudiando la propuesta del gobierno y escuchando a representantes de las pymes, que se verían beneficiadas con uno de los elementos del proyecto del Ejecutivo como es el subsidio de $ 22 mil por trabajador que gane el sueldo mínimo.

Tras estas exposiciones, entre las que se cuenta el presidente del comercio detallista, Rafael Cumsille, el ambiente en la comisión no hizo más que empeorar. Ello, porque lo que se supone son los directamente beneficiados con los subsidios a las PYME, encuentran que el apoyo es insuficiente y que debería ascender por sobre los $ 40 mil. Esto fue un nuevo elemento que le dio sentido a la petición que los senadores opositores ya habían planteado el martes y en la que insistieron este miércoles, incluso con más fuerza, que es el aumento de Ingreso Mínimo Garantizado, que en la jornada de ayer fue su caballo de batalla.

Nuevamente la sesión de hoy se extendió mucho más de lo establecido previamente, concluyendo cerca de las 14:00 horas y luego que los acercamientos entre el Ejecutivo y la oposición quedaran en punto muerto. Pese a la reiteración del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de que el subsidio a las PYME para sobrellevar el reajuste del salario mínimo y el aporte compensatorio al valor de la Canasta Básica Familiar son “una novedad en el debate del salario mínimo, porque nunca antes se había hecho”.

De nada sirvió el entusiasmo de Marcel en este aspecto, porque la oposición no terminó de convencerse. De hecho, el presidente de la comisión unida, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma (UDI), llegó al punto que hacia el término de la sesión le manifestó a los ministros presentes –del Trabajo, Jeannette Jara, y de Economía, Nicolás Grau, además de Marcel- que “no quedo optimista, quedo súper pesimista respecto de lo que se nos viene”.

Coloma subrayó que el debate va por un camino distinto del que él y su sector hubieran deseado y especificó que “pensé que habría más flexibilidad (de parte del gobierno), pero no la veo”, se lamentó. Y en términos mucho menos formales llegó a señalar muy gráficamente la situación de las negociaciones: “Estamos hasta las masas”, sostuvo.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz Coke insistió en la necesidad de aumentar el subsidio a las PYME, ante lo cual Marcel urgió a los senadores presentes a que “todos tenemos que ser responsablemente cuidadosos”. Y, a diferencia de la oposición, sí vislumbró aspectos en los que se podría llegar a acuerdo, como podría ser avanzar en la cobertura de los apoyos; la extensión temporal de los beneficios; la cobertura del subsidio familiar e, incluso, no descartó que el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) pudiera ser objeto de indicaciones.

Aumentar el subsidio estatal al salario mínimo: la fórmula de LyD para contener el eventual impacto del reajuste en el empleo

No obstante, aclaró directamente que los aspectos estructurales de la propuesta del gobierno no serían modificados, en referencia al reajuste del salario mínimo, el aporte compensatorio a la canasta básica y el subsidio a las pymes, advirtiendo que “el Ejecutivo no está en condiciones de dar esa discusión”.

Señales del desacuerdo

La distancia entre el gobierno y la oposición se confirmó en el marco de las declaraciones luego que concluyera la sesión, donde tanto Coloma, como Cruz Coke y el propio Marcel mantuvieron sus respectivas posiciones. Incluso, Coloma señaló que su sector está siendo fiscalmente responsable con sus peticiones, dado las holguras que existen y que el gobierno ahorrará con el término del IMG.

Y pese que el martes hubo frenéticas conversaciones, en las que el senador de Hacienda Ricardo Lagos Weber (PPD) jugó el rol de articulador con la oposición, intentando sin éxito convencer a sus pares, particularmente a Coloma, de lo beneficiosa de la propuesta del gobierno, al día de hoy (miércoles) llegaron tan distanciados a la sesión como la cerraron el martes.

Una de las señales más claras del fracaso de las negciaciones formales e informales realizadas desde el mates fue que en el marco del debate acerca de cómo seguir las tramitación dado que las negociaciones están virtualmente estancadas, el senador Lagos Weber propuso que quienes tiene dudas y propuestas respecto del proyecto las conversen directamente con el Ejecutivo y que la comisión unida se convocara el lunes 16 sólo para votar.

Aunque el ministro Marcel, intervino en el tema y propuso que ya que existen elementos sobre los que se podría negociar, lo mejor es que la instancia se reúna mañana jueves para intentar avanzar.

En este contexto, finalmente se acordó que la comisión se reunirá en la sede del Senado en Santiago este jueves a partir de las 09:00 de la mañana y lo propio haría, inicialmente, el lunes 16 para votar, de modo de hacer lo propio el martes 17 en la Sala. Ello, dado que este miércoles se renovó la urgencia de discusión inmediata (seis días en cada cámara), que vencería nuevamente el martes.