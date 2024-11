Lo que debes saber al terminar la semana | Elecciones, caso Monsalve y los mercados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un día después de las elecciones de gobernadores, CORE, alcaldes, y concejales, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dio una señal decidida sobre el papel que busca cumplir en el liderazgo de la oposición organizando un desayuno en su casa para felicitar a los candidatos electos y los que se medirán en segunda vuelta. Ahí la carta presidencial de Chile Vamos hizo un guiño hacia la derecha manifestando su apoyo a Fernando Ugarte, candidato del Partido Republicano que disputará la gobernación de la Región de O’Higgins este 24 de noviembre.

En paralelo a su balance de los comicios que arrojaron un saldo positivo para la oposición, el Gobierno trataba de hacer frente a las consecuencias de la abrupta salida del exsubsecretario Manuel Monsalve ante la acusación de violación a una asesora de su equipo. Esta semana, la crisis escaló directamente a la ministra Carolina Tohá a causa de contactos sostenidos en los días previos a la renuncia de la exautoridad de Interior -al cual se acusa de solicitar diligencias a funcionarios de la PDI en relación al caso de abuso sexual y usar medios del Estado- y al propio Presidente Gabriel Boric con motivo de lo que le informó Monsalve sobre la denuncia en su contra. En este marco, el mandatario realizó este martes una declaración en calidad de testigo, de carácter voluntario, en el Palacio de La Moneda, ante el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, que ese mismo día hicieron lo mismo con el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero. Al día siguiente fue el turno de la ministra Tohá, quien en la jornada previa enfrentó nuevos cuestionamientos a su actuación en este caso ante la comisión especial citada por la Cámara de Diputados.

Pero el escándalo está lejos de amainar. Ayer viernes, Monsalve reapareció públicamente. En Viña del Mar señaló a la prensa que “lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que yo he dicho del principio es que las denuncias tienen que ser investigadas independiente de a quien afecten”, agregando que “he reiterado que en un proceso judicial es necesario mantener la presunción de inocencia y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo algún tema, no acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece al respeto al debido proceso”.

Desempleo

El pasado martes el INE informó una leve baja del desempleo. La medición registró su séptima caída anual consecutiva, de 0,2 punto porcentual, ubicándose la tasa de desempleo en 8,7% durante el trimestre julio-septiembre. Los sectores que contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron comercio (2,7%), enseñanza (5,3%) y alojamiento y servicio de comidas (5,4%).

Sin embargo, según los expertos, los leves signos de recuperación se dieron en medio de un mercado laboral que sigue debilitado.

Uno de los puntos destacados fue que de los 220 mil empleos que se crearon, 133 mil fueron formales y 87 mil informales. Es decir, el 39,7% de la generación de plazas laborales fue informal.

PIB de EEUU

El aumento del consumo de los hogares y el incremento en el gasto en defensa del Gobierno estadounidense, fueron los pilares del crecimiento de 2,8% del PIB en el tercer trimestre, valor que el mercado consideró como una evidencia de solidez en esa economía tras el alza de 3% del trimestre anterior.

Un factor clave en el impulso de la demanda interna de EEUU es el aumento de 3,7% en el gasto del consumidor, cifra que es la más positiva desde principios de 2023, liderada por la mayor actividad en rubros como la compra de automóviles, muebles para el hogar y artículos recreativos.

Estas cifras representan el último reporte previo a las elecciones presidenciales, en momentos en que la Reserva Federal ha comenzado a relajar su programa de política monetaria, expertos consideran que los últimos datos deberían mantener a esa institución en la senda de seguir recortando las tasas de interés en los próximos trimestres.

Multa a los Luksic

La familia Luksic estuvo en la palestra esta semana. La CMF multó a los hermanos Andrónico Luksic Craig y Jean Paul Luksic Fontbona, así como a Nicolás Luksic Puga (hijo de Guillermo Luksic), por transar acciones de Quiñenco en los 30 días previos a la divulgación de sus estados financieros.

La operación ocurrió en agosto de 2022, a través de las sociedades Inversiones Orengo y Ruana Copper AG Agencia Chile, y consistió en la enajenación y posteriormente adquisición de las acciones por un monto de $ 6.228 millones.

La multa aplicada por el regulador fue de UF 1.250 ($ 47,4 millones) a cada uno. El equipo legal de la familia respondió que la transacción tenía la finalidad de realizar una simplificación societaria para disolver Inversiones Orengo. Además, agregaron que “ninguno de los integrantes del consejo tenía ni tuvo injerencia en la decisión sobre la fecha y la modalidad en que se efectuarían esas operaciones”.

Declaración de Bulnes

Esta semana se conocieron las declaraciones del director ejecutivo de Larrain Vial, Manuel Bulnes, en el marco de la investigación del caso Factop. Ante la Fiscalía, aportó detalles sobre las relaciones comerciales de LarrainVial con los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, exsocios del Grupo Patio.

Bulnes explicó la creación de la sociedad formada en conjunto entre LarrainVial y Grupo Patio para gestionar activos inmobiliarios, donde buscaban “la administración de activos como oficinas y renta comercial”.

En cuanto a las deudas que arrastraba Antonio Jalaff, explicó que en mayo de 2022 lo contactó Alvaro Jalaff “para evaluar la posibilidad de emitir deuda respecto de Antonio Jalaff,” donde la garantía sería una participación “indirecta del 5% de Grupo Patio”. Una propuesta que Bulnes descartó, ya que “producto del plan de crecimiento de Grupo Patio, recibiría menores pagos de dividendos a sus accionistas, lo que afectaría los flujos de Antonio Jalaff.”

A pesar de que la emisión no fue viable, la búsqueda de una solución a la situación de Antonio Jalaff siguió rondando a LarrainVial.

En cuanto al caso Factop, comentó que “desconocía la existencia de mecanismos de financiamiento irregulares, al menos hasta la fecha que se hizo público el caso Audios y mucho menos tampoco, de la existencia y utilización de facturas falsas", indicó.

Tianqi en rojoEl pasado miércoles, la minera china Tianqi Lithium informó sus resultados del tercer trimestre, que arrojaron pérdidas por US$ 70 millones, lo que se compara con las ganancias de US$ 231 millones en igual período de 2023. Entre enero y septiembre de este año, en tanto, Tianqi acumuló pérdidas por US$ 835 millones.

La firma, con una participación sobre el 22,6% de SQM, explicó que se ha visto afectada por el desplome de los precios del litio, así como la disminución de ingresos en otras inversiones.

El avance del futuro neobanco

En un paso decisivo hacia la largamente anunciada irrupción de los bancos digitales, la fintech Tenpo recibió este lunes el certificado de autorización provisional de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con lo cual concretó una etapa decisiva en el proceso de obtención de la licencia bancaria iniciado en enero pasado.

Ahora este futuro neobanco se enfocará en los trámites para constituir la sociedad Tenpo Bank, para luego obtener la autorización de funcionamiento. En este escenario, el CEO de Tenpo, Fernando Araya, espera que el momento de la entrada en operación “ocurra en algún momento durante el próximo año”, frente a lo cual anticipó a DF que uno de los grandes objetivos es captar el 17% de la población adulta en Chile en un plazo de 24 a 36 meses.

Aerolíneas Argentinas en vías de privatización

En un hito emblemático de su programa, el Gobierno de Javier Milei logró luz verde en dos comisiones del Congreso para avanzar en una próxima discusión del proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas en la Cámara de Diputados.

Así, la administración del mandatario trasandino sumaría un segundo proceso de traspaso de una empresa pública a manos privadas tras la estatal de ferrocarriles Belgrano Cargas.

Sin embargo, la discusión del tema de Aerolíneas Argentinas en la Cámara de Diputados –que podría realizarse en la segunda semana de noviembre- se anticipa compleja a nivel parlamentario, en tanto la oposición de los gremios del transporte a las medidas privatizadoras sigue escalando: para este miércoles está convocado un nuevo paro nacional del sector, movilización a la cual se sumarán los pilotos y tripulaciones de la aerolínea de bandera trasandina.

BYD versus Tesla

Por primera vez en su historia, el fabricante chino de autos eléctricos e híbridos BYD superó a Tesla en materia de ingresos trimestrales alcanzando un total de US$ 28.240 millones entre julio y septiembre, cifra que representó un crecimiento de 24%.

Con este resultado, la compañía asiática –que vendió un récord de 1,12 millón de eléctricos puros e híbridos enchufables- se empinó por encima de los US$ 25.182 millones reportados por Tesla.

Pese a este desempeño –en el cual los analistas ven el efecto de una nueva ronda de subsidios a la compra de eléctricos por parte del gobierno chino- BYD tiene pendiente el desafío de mejorar sus utilidades, ya que si bien sus beneficios por US$ 1.630 millones en el tercer trimestre representan un alza interanual de 11,5%, se ubican por debajo de los US$ 2.167 millones de Tesla, con un incremento de 17%.

Resultados de las grandes tecnológicas

Las grandes corporaciones tecnológicas cerraron el tercer trimestre de 2024 con positivos resultados, algunos de ellos incluso muy por encima de las proyecciones. Este fue el caso de Alphabet, la matriz de Google, cuyas utilidades subieron 33% a US$ 26.301 millones y sus ingresos por US$ 88.268 millones superaron las expectativas al anotar un alza interanual del 15%.

En la misma línea, Microsoft incrementó en 11% sus utilidades a US$ 24.667 millones, como resultado de ventas que crecieron 16% en la comparación interanual hasta US$ 65.585 millones.

Igualmente auspicioso fue el balance de Meta -matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram- que en el tercer trimestre de 2024 subió su beneficio neto en un 35% a US$ 15.688 millones, mientras que sus ingresos escalaron un 19% alcanzando los US$ 40.589 millones. No obstante, el mercado criticó los logros de la firma en materia de crecimiento de usuarios y su horizonte de mayores gastos de infraestructura.

El tercer trimestre también fue bueno para Amazon. Anotó ganancias netas de US$ 15.328 millones, lo que supone un incremento del 55,15% desde los US$ 9.879 millones de dólares del mismo periodo de 2023.

Dólar al alza

La avanzada se extiende y el valor del dólar cerró el pasado miércoles en $ 962,5. La fortaleza de la divisa estadounidense se da en medio de una liquidación de monedas de la región por los riesgos que se desprenden de la elección presidencial en EEUU, economía que además muestra nuevos signos de resiliencia, con su consecuente respaldo a las tasas de interés.

Durante la semana el dólar-peso escaló $ 13,5, siendo la moneda local la más golpeada de todo el mundo emergente, seguida por el peso mexicano y el peso colombiano.

La apreciación del dólar se da en medio de un mercado que considera que tanto la opción de Donald Trump como la de Kamala Harris tienen implícito en sus programas un mayor gasto fiscal, lo cual seguiría presionando las tasas.

Codelco y sus resultados

Codelco registró una utilidad de US$ 227 millones entre enero y septiembre de 2024 frente a los US$ 19 millones de ganancia de igual lapso de 2023. Generó US$ 4.022 millones de Ebitda, 24% más que en el mismo lapso de 2023, cuando la cifra alcanzó a US$ 3.327 millones.

La producción, en tanto, fue de 918 mil toneladas, 4,9% menos respecto a igual periodo del año anterior. Pese a ello la minera destacó que "la brecha se va acortando" y expuso que al primer trimestre la diferencia sobre el año anterior fue de -9,6%, en tanto que a septiembre disminuyó a -5%.

La extracción del trimestre julio-septiembre aumentó 2% con relación al mismo período de 2023, y agosto junto con septiembre superaron en este indicador a los mismos meses de 2023.

Matías Videla pierde en la corte

Al que definitivamente le fue mal es al exCEO de Cencosud, Matías Videla. A un año de que acudiera a la justicia para anular la multa de 15.000 UF con que lo sancionó la CMF por uso de información privilegiada, la Corte de Apelaciones dio un portazo al ejecutivo argentino y desestimó en su totalidad -aunque sin costas- el reclamo de ilegalidad que había presentado.

La Corte sostuvo que respecto a la falta de proporcionalidad que había acusado Videla, el tribunal señaló que se aplicó una multa de 15.000 UF de un máximo de 100.000 UF y que la norma “entrega de manera privativa a la CMF la determinación del monto de la multa, proporcionándole ciertos elementos de juicio para la determinación de su monto específico”, por lo cual el argumento el exgerente no se sustenta. Vale decir que la defensa del ejecutivo aún puede escalar el caso a la Corte Suprema.