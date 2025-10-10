Click acá para ir directamente al contenido
IPSA retrocede 1,6% y Wall Street cierra su peor sesión desde abriltras nueva amenaza arancelaria de Trump contra China

La bolsa chilena registró una segunda semana consecutiva de pérdidas, mientras que este viernes, en Wall Street, el Nasdaq cayó 3,6%, el S&P 500 perdió 2,7% y el Dow Jones bajó 1,9%. El dólar se debilitó frente a otras "monedas duras" y los bonos del Tesoro se fortalecieron ante el recrudecimiento de la guerra comercial.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

Benjamín Pescio Wall Street IPSA Bolsas internacionales nasdaq
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

