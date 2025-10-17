Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Plumas x plumas
Plumas x plumas

Patricia Rivadeneira y Coca Guazzini presentan su revolución de las viejas

Cumplen 30 años de amistad y se acaban de embarcar en una nueva aventura juntas: La revolución de las viejas, un podcast donde las actrices conversan de todo, reflexionan sobre lo bueno, y también lo no tan bueno de envejecer. Pero, sobre todo, se ríen.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 14:52 hrs.

podcast cultura entretencion Sofía García- Huidobro
<p>Patricia Rivadeneira y Coca Guazzini presentan su revolución de las viejas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Relevo en Cariola Díez Perez-Cotapos: Sergio Díez deja propiedad y se mantendrá como socio senior
2
Actualidad

¿Cómo Horst Paulmann dividió la fortuna familiar entre sus hijos?
3
Coffee break

Los planes del chileno ganador del premio de periodismo en tenis más importante del mundo
4
Coffee break

La lista de aportantes que invirtieron en el FIP Hammer, que fue dueño de Construmart: Nicolás Noguera estuvo entre ellos
5
Coffee break

Una maratón a más de mil metros bajo tierra y un posible récord Guinness: el desafío del CEO de Teck junto a la chilena Andrea Cornejo
6
Coffee break

Quiénes son los asesores de Abra Group en Chile
7

Formalización y cierre de la corredora: las últimas novedades del caso de Eloy Servicios Financieros
8
Coffee break

El informe de Jamarne previo a la junta de acreedores por reorganización de Hacienda Santa Martina

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete