¿Cómo diferenciarse en un mercado saturado? Las claves para destacar en la industria publicitaria

El "X Subscribe": Endeavor Marketing Summit 2024, realizado el pasado 29 de agosto, reunió a diversas personalidades que trabajan en este rubro con el propósito de analizar los desafíos transversales que enfrenta esta industria en la actualidad.

Mariana Torres, Growth Strategy en Globant Gut, fue una de las invitadas a este encuentro y compartió con los asistentes parte de la evolución que ha tenido su empresa y los instó a innovar para lograr destacar dentro del mercado.



Convergencia de talentos



La MagicBand de Disney, la tecnología de reconocimiento facial del metro de Londres e incluso algunas de las implementaciones de Google son desarrolladas por Globant. Esta consultora digital y software factory latinoamericana -que fue creada en el año 2003 por cuatro amigos argentinos- ha ido comprando agencias con diversos focos para crear estudios dentro de la compañía que le han permitido ofrecer un servicio integral a sus clientes.



La última adquisición fue precisamente Gut, una agencia creativa con una destacada trayectoria que fue nombrada como “Red Independiente del Año” en Cannes Lions 2023. De esta forma, la empresa comenzó a profundizar más todavía su trabajo en la industria del marketing, vinculado siempre al área tecnológica.



Durante su ponencia, Torres explicó sobre cómo se ha ido desarrollando la convergencia de los talentos tan diversos. “Si bien es un Gut es estudio que acaba de nacer, se beneficia y trabaja de forma muy colaborativa con el resto y es un reto súper interesante porque toca trabajar con otros países, otras culturas (...) Nuestra misión ha sido juntar mundos que por mucho tiempo han vivido separados”.



“Somos más de 30.000 empleados y en el área de marketing, específicamente, más de 15.000. Entonces toca aprender nuevos idiomas, viajar mucho, conocer a otras personas y entender que cada quien tiene un área más fuerte que el otro y que lo que en realidad hacemos entre todas las agencias que somos adquiridas es complementarnos”, agregó.



Claves para destacar



Durante la exposición, la profesional también habló sobre la saturación que está viviendo el mercado en la actualidad, lo que hace cada vez más difícil destacar dentro de la industria del marketing.



“En 60 segundos hay más de 695 historias compartidas en Instagram, más de 5.000 videos en TikTok, más de 500 horas de videos subidos en YouTube y más de 69 millones de mensajes en WhatsApp. Si yo soy una marca que quiero mandar un mensaje me puedo perder en ese mar de información y ahí es donde ustedes están en una guerra por encontrar la atención, pero también la eficiencia, porque no solamente importa el que nos demos a notar, sino que todo eso me alcance con el presupuesto que tengo”.



En conversación con la Comunidad DF MKTG, la profesional entregó las claves que, a su juicio, pueden marcar la diferencia en este mercado tan competitivo. “Para mí son cuatro cosas fundamentales. La primera es un tema de personalización, porque la gente no quiere ser tratada como cualquiera, ellos quieren sentir que son únicos y que entendemos cuál es su necesidad”, comentó.



Como segunda clave destacó la omnicanalidad de los mensajes, explicando que “no debes poner tu mensaje en un solo lugar, sino que tienes que entender el ecosistema y el journey que tiene un consumidor. Por esto, debes estar en cada uno de los puntos de contacto y no repitiendo lo mismo”.



En tercer lugar situó la creatividad y, en ese sentido, enfatizó en la importancia de “contar y generar experiencias memorables y ágiles, porque también la gente no tiene tiempo”. Y, finalmente, puso a la relevancia cultural como cuarto factor para diferenciarse dentro de la industria. “Todo lo que suceda debe ser relevante para las personas (...) si no conectas con la gente, no te van a recordar”, concluyó.