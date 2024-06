Estudio ANDA: “Ver publicidad agrada o genera indiferencia más que desagrado”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En un contexto donde los hábitos de consumo de medios y publicidad son fundamentales para aplicar estrategias de comunicación, la Asociación Nacional de Avisadores de Chile (ANDA) realizó una completa radiografía de la percepción de los consumidores frente a la industria. En la previa del lanzamiento de este estudio, Fernando Mora, Presidente ANDA, nos cuenta detalles de los principales descubrimientos.

Una industria relevante

Uno de los principales hallazgos del estudio es que a un 41% de los encuestados les gusta ver publicidad, mientras que un 24% declara que le desagrada y a un 35% le es indiferente. “Hay mucha gente que la publicidad es indiferente y tenemos que tratar de hacer mejor publicidad de manera de llegar a toda estas personas”, comenta Mora.

Por otro lado, aún cuando la relación con la publicidad no parece cercana, un 67% de los encuestados reconoce la relevancia de que las marcas hagan publicidad y en este sentido, los roles que se consideran importantes apuntan a que puedan informar, dar a conocer productos e influir en los consumidores para adquirirlos.

Además, el estudio revela que un 65% se siente bombardeado por la publicidad, lo cual eventualmente puede generar una sensación de rechazo. Frente a esta realidad, el presidente ANDA comenta que “el desafío es que seamos todavía mejores en identificar los mensajes con las personas en el medio adecuado y en el momento preciso”

TV desplazada por lo digital

Con respecto al consumo de medios, la actividad en el mundo digital desplaza el acto de ver televisión, siendo las actividades más habituales en los encuestados revisar el email, navegar en internet y ver contenido en redes sociales, sin embargo, los comerciales de TV son el concepto más ligado a la publicidad en la mente de las personas, siendo la opción más creíble y entretenida.

Asimismo, los reels o historias en redes sociales, comerciales de TV y vía pública son los mejores calificados, por el contrario, los anuncios en emails y juegos de celular no logran cautivar. “A mi impresión es que hay momentos en que las personas están más susceptibles de recibir publicidad, probablemente cuando uno se sienta a ver televisión estamos más acostumbrados a recibir un mensaje en un formato más de TV y ,por lo tanto, nos parece bien, si voy por la vía pública y veo un letrero que me diga algo, tampoco me molesta tanto”, comenta Mora.

También, el presidente de ANDA considera que “hay otras plataformas en que la gente quiere estar más concentrada (...) yo creo que cuando las personas están más distendidas, están más susceptibles de escuchar mensajes que cuando están en una labor concreta con un objetivo”, dice.

Desafíos y oportunidades

La nota que los consumidores ponen a la publicidad chilena es en promedio 4,4, en una escala de 1 a 7. Para Fernando Mora, esto se explica porque “la gente considera que la publicidad no es suficientemente creativa” y agrega que “se considera repetitiva y en general está mal evaluada, también se abusa mucho de ofertas de precio, poca propuesta temática”.

“Es probable que la publicidad de precios, de competir por el corto plazo, nos está llevando a despreocupar en cierta medida la publicidad más constructora de posicionamiento, de construir relaciones más largas con las personas”, reflexiona. En ese escenario, el experto recomienda trabajar en la creatividad, poniéndola como pilar fundamental de la estrategia de comunicación.

Próximamente se realizará el lanzamiento del estudio.