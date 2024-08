Gaming Latam: Jugadores aceptan publicidad en videojuegos y están dispuestos a interactuar con marcas reales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El pasado 7 de agosto se llevó a cabo el encuentro Universo Gaming, organizado por la Asociación Nacional de Avisadores (ANDA). En la instancia, Leónidas Rojas, director comercial de Comscore Sudamérica, hizo un repaso sobre los resultados del estudio Explorando el Universo Gaming, edición Chile, que busca comprender a los gamers y tener un diagnóstico del estado del arte del marketing en este ámbito. En la instancia también participó Igal Weitzman, CEO y fundador de WISE Innovation Studios, quien expuso sobre las oportunidades que presenta el metaverso y la realidad aumentada para las marcas.

Foto: ANDA

Un mundo de oportunidades

“Lo que nosotros definimos como gamer, en el estudio es un universo construido alrededor de juegos y dispositivos digitales”, comenta Leónidas Rojas. Así, se considera gamer a una persona que juega en cualquier dispositivo varias veces a la semana y al menos una vez en el último mes. Asimismo, también están quienes no juegan pero miran a otros hacerlo.

También es importante destacar que el análisis revela que los jugadores son de cualquier edad, la mayoría está en los dispositivos móviles y tienen poder adquisitivo.

En este escenario, el 80% de la población mundial pertenece a este segmento, recolectando grandes ganancias. Según indicadores del Foro Económico Mundial 2023, el ecosistema gamer en el mundo generó 257 billones de dólares. “En Latinoamérica, el mercado tiene ganancias de aproximadamente 10 billones de dólares; es más o menos el 4% del mercado total”, dice el experto.

El estudio también revela que los jugadores en Latinoamérica aceptan la publicidad en los videojuegos y están dispuestos a interactuar con marcas reales, ya que enriquecen la experiencia del juego. Además, reconocen algunas marcas dentro del mundo gaming como Coca Cola, Monster, Apple, Samsung, entre otras.

Para el experto, es fundamental que los avisadores sean parte de este ecosistema, participando de forma objetiva, comprometida, comprendiendo y respetando la cultura gamer. En ese sentido el desafío está en participar de manera disruptiva, interactiva e innovadora, sin interrumpir la experiencia de juego.

Foto: ANDA

El metaverso es hoy

La segunda parte del encuentro tuvo como expositor a Igal Weitzman, CEO y fundador de WISE Innovation Studios, quien define metaverso como: “Las plataformas, los juegos, las aplicaciones, una extensión de nuestras vidas digitales (...) son espacios virtuales que utilizamos para vivir múltiples experiencias”, dice.

El CEO destaca que estamos en un momento histórico en esta nueva revolución digital en la cual la nueva fidelización tiene que ver con educar a los consumidores con las nuevas tecnologías. “Si tú me educas a mí y me muestras, me das una nueva experiencia, yo me voy a quedar pensando en ti”, comenta.

En ese contexto se presentaron distintos casos en los que WISE Innovation Studios ha llevado a cabo a través de la técnica Fake Out Of Home con múltiples marcas, como la antorcha de los panamericanos en la Torre Entel, una lata de Pepsi gigante, entre otros. La invitación es a “pensar más allá de los productos físicos para conectar con los consumidores; y acá hablamos nosotros de este gran concepto del meta marketing”, agrega.

La gran revelación de la charla fue el anuncio de Chileverse un espacio en el metaverso para Chile creado por Wise Innovation Studios junto con Massiva. “Nos dimos cuenta que hay muchas marcas que no pueden crear su propia aplicación con su propio mundo. Entonces nosotros decidimos crear una aplicación. Crear un metaverso para todos”, comenta Igal. El lanzamiento de este nuevo mundo virtual se espera para el 2025.