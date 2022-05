Utilidades de Agrosuper caen con fuerza luego de que el segmento carnes acusara el impacto de mayores costos

A pesar de que sus ingresos aumentaron un 8,6% respecto a los primeros tres meses de 2021, alcanzando los US$ 1.050 millones, las utilidades de Agrosuper entre enero y marzo cayeron casi a la mitad en comparación al año anterior.

El primer trimestre, la compañía reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) utilidades por US$ 58,5 millones, lo que implica una disminución de un 47,5% respecto a los US$ 109,3 millones que informó en esta fecha en 2021. La compañía explicó esta caída por variaciones en el fair value -valor razonable-.

La disminución en las utilidades se ve reflejada principalmente en el desempeño del segmento Carnes, que mantuvo ingresos casi idénticos al año anterior, de aproximadamente US$ 630 millones, pero con un margen Ebitda del 17,3%, menor al 26% del año anterior.

En su análisis razonado, Agrosuper atribuye esto a una normalización en la oferta de proteínas en Asia, “sumado a un aumento del costo de venta derivado del alza en el precio de las materias primas observado desde mediados de 2021 y acrecentado por el efecto que ha generado en estas el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta alza en costos supera significativamente el alza en el precio promedio del segmento”.

Por otro lado, el segmento Acuícola tuvo mejor suerte. Aumentó sus ingresos en un 24%, superando levemente los US$ 400 millones, y mejoró su margen Ebitda a un 22,3%, en contraste con la baja de -2% que sufrió en el primer trimestre de 2021.

“Este mejor desempeño se explica por la combinación de un canal foodservice normalizado post pandemia, que sigue fortaleciendo los precios internacionales, sumado a un nulo crecimiento en la producción proyectada de salmón para este año tanto en Chile como en el mundo”, sostuvo la empresa.