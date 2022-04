Wall Street busca recuperar aliento en medio de temores sobre el rendimiento de la economía global

Los futuros de Wall Street buscan recuperar terreno este miércoles, tras las pérdidas que tuvieron ayer los tres principales índices bursátiles asentados en Nueva York, lo que podría augurar una sesión con ganancias.

Wells Fargo Advisors recordó que en la sesión del martes “las acciones estadounidenses se vendieron debido a que se profundizó la caída de las acciones relacionadas con el crecimiento antes de los recuentos de ganancias de las principales compañías de mega capitalización”.

La firma añadió que “los inversionistas se mantuvieron cautelosos debido a los inminentes aumentos de tasas de la Fed y las renovadas preocupaciones sobre los bloqueos de Covid-19 en China persistieron como excesos en el mercado”. El banco de inversión destacó que la tónica de ayer fue que los activos de refugio seguro fueron captados por los inversionistas.

Tras las caídas de ayer, los principales índices bursátiles de EEUU ahora han bajado sustancialmente durante el año, con el S&P 500 cayendo un 12% y el Nasdaq cayendo un 20%. De hecho, el Nasdaq cerró ayer en su nivel más bajo desde diciembre de 2020, eliminando las ganancias que registró en 2021.

Los operadores apuntan que en el mercado rondan preocupaciones macroeconómicas, sobre cómo las presiones inflacionarias y el aumento de las tasas de interés van a influir en el desarrollo de las operaciones de las empresas, por lo que al momento de observar los resultados corporativos buscan si las valorizaciones están justificadas.

Julius Baer señaló en un informe sobre los resultados corporativos que si bien hay un “buen comienzo, los vientos en contra se intensifican”. El banco de inversión suizo resaltó que “los beneficios de las empresas siguieron siendo sorprendentemente resistentes a pesar de la mayor inflación de los costes de los insumos y los problemas de la cadena de suministro”.

No obstante, la firma precisó que “dado que se espera que los márgenes de beneficio alcancen un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre de 2022, existe un alto riesgo de que se produzcan revisiones negativas de los beneficios”.

Según datos de FactSet, casi el 80% de las empresas que conforman el S&P 500 que han informado ganancias hasta ahora han superado las estimaciones de los agentes.

Los inversionistas conocerán hoy los resultados de Meta y Ford. Por el lado de datos macroeconómicos, se publicará en EEUU información relacionada al mercado hipotecario e inmobiliario, como también de comercio internacional.

En el mercado de bonos, el rendimiento de la nota del Tesoro de EEUU a 10 años subió al 2,776% el miércoles desde el 2,773% que registró ayer.

Recientemente, los inversionistas han vendido bonos en previsión de tasas de interés más altas, y el rendimiento de la nota de referencia se mantiene cerca de su nivel más alto desde 2018.

Panorama en Europa y Asia

Las principales plazas de Europa registran ganancias en sus operaciones: el Euro Stoxx 50 sube 0,35%, el FTSE 100 de Londres gana 0,70%, el DAX de Frankfurt se expande 0,25%, el CAC 40 de París avanza 0,54% y el IBEX 35 de Madrid escala 0,36%.

En el Viejo Continente también están presentes los temores macroeconómicos de cómo una recesión de la economía global podría golpear a los mercados, sumado a los resquemores que aún existen sobre la duración del conflicto en Ucrania. Todo ello luego que Rusia anunció cortes a los suministros de gas a Polonia y Bulgaria.

Por el momento, las represalias de Rusia evitan que el precio del petróleo se contagie de la mayor inquietud en los mercados sobre el freno del crecimiento económico. El barril de Brent, que es de referencia en Europa, se afianza por encima de los US$ 105. Por su parte, el barril tipo West Texas, de referencia en EEUU, recupera niveles de triples dígitos al remontar hasta los US$ 101.

Asimismo, la agresividad en las subidas de tasas que tiene prevista la Reserva Federal de EEUU y el perfil más defensivo de los inversionistas refuerzan la escalada del dólar en el mercado de divisas. El euro no logra reaccionar a sus últimas bajadas, y se afianza en zona de mínimos de 2017, en US$ 1,06. La libra esterlina aplaza igualmente su rebote, y repite con mínimos por debajo de los US$ 1,26.

Las preocupaciones en torno al desempeño de la economía mundial han llevado al dólar a su nivel más alto en más de dos años.

Cabe recordar que la divisa estadounidense tiende a fortalecerse cuando la economía global empeora y cuando los inversionistas esperan que el crecimiento de EEUU supere al del resto del mundo. El aumento de las tasas de interés en EEUU también tiende a impulsar la moneda, ya que los mayores rendimientos la hacen más atractiva para los inversores.

Las bolsas en Asia tuvieron un rendimiento mixto. El Nikkei de Tokio cayó 1,17%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió levemente un 0,06% y el CSI 300 de China continental escaló 2,94%.

El avance de las acciones chinas se dio luego que el gobierno del gigante asiático reportó el menor número de contagios por Covid-19 en tres semanas tras la imposición de duras restricciones sanitarias en las principales ciudades.