Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Maule
Maule

Gobierno argentino y privados reactivan histórico proyecto de Tren Trasandino con inversión cercana a US$ 4 mil millones

La iniciativa busca reactivar la conexión ferroviaria entre el Atlántico y el Pacífico a través del paso Planchón-Vergara, en El Maule. La iniciativa, respaldada por la administración de Javier Milei y gobiernos provinciales, promete reducir en 30% los costos logísticos y conectar Vaca Muerta con puertos chilenos.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 19:20 hrs.

trenes Argentina Chile Construcción regiones
<p>Gobierno argentino y privados reactivan histórico proyecto de Tren Trasandino con inversión cercana a US$ 4 mil millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ingeniero con pasos por Mainstream, Sigdo Koppers y Transelec: el nombre que asoma como próximo subsecretario de Ximena Rincón en Energía
2
Empresas

Además de perder el contrato con Metro, la china CRCC pone en duda viabilidad de la Ruta Talca-Chillán
3
Empresas

Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
4
Economía y Política

Déficit fiscal en 2025 supera lo estimado, se desploman los ingresos tributarios y Hacienda anuncia recorte de gasto por US$ 800 millones este año
5
Señal DF

Las 5 acciones que repartirán más dividendo en 2026
6
Regiones

Tras casi una década paralizado aprueban $ 7.500 millones para terminar icónico Mercado del Mar de Coquimbo
7
Economía y Política

Economistas alertan efecto demográfico sobre el financiamiento de la PGU y la sostenibilidad del seguro social
8
Empresas

Exgerente de Cencosud aterrizará en Grupo Patio para liderar área inmobiliaria
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete