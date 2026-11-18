El gerente general de la administradora, José Joaquín Prat, negó que el Banco Central o la Superintendencia de Pensiones advirtieran sobre una duración excesiva. Por su parte, el exsuperintendente Alejandro Ferreiro pidió aclarar cuánto de esa estrategia respondió al efecto manada.

Durante años, los fondos más conservadores de las AFP se ofrecieron como la opción con menor rendimiento, pero también la con las caídas más bajas. Con el alza de las tasas largas, que afectó a todo el mercado de renta fija, el fondo E fue el que sintió el golpe más fuerte.

Las pérdidas abrieron un debate en el mercado que cuestionó si las administradoras cumplieron con su deber fiduciario o si llevaron la estrategia más lejos de lo que podían justificar.

Este miércoles, en el seminario "El Fondo E y el objetivo de pensión: alcances, límites y desafíos", organizado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, el gerente general de PlanVital, José Joaquín Prat, defendió las posiciones en swaps de tasas en dólares que permitieron alargar la duración de las carteras.

Para Prat, la pensión es una obligación de largo plazo, y una cartera corta puede oscilar menos sin proteger necesariamente la jubilación. “Cuando hablamos de una duración larga, lo que estamos haciendo es llevarlo más o menos a la misma distancia del eje de esa balanza respecto a la pensión, para que se muevan equilibrados”, sostuvo.

Ese calce, dijo, “es una práctica bien usual”.

La edad promedio ponderada por saldo del fondo E es de 52 años, frente a unos 62 en el D. Alargar la duración, afirmó, acercó el ahorro al costo de la pensión.

Cerca de un tercio de esa exposición se obtuvo con derivados, ante la escasez de instrumentos largos en el mercado local. “Tenemos un peso demasiado relevante en el mercado y, por lo tanto, la posibilidad de seguir buscando duración en ese mercado no sirve, porque no hay liquidez, no hay espacio”, explicó.

¿Más allá de lo justificable?

El exministro de Economía y exsuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro, compartió el propósito de proteger la conversión del ahorro en pensión. Sin embargo, reparó en la ejecución.

“Creo que el fondo E se llevó más allá, probablemente, de lo que era justificable en la lógica de este calce: 18 años”, señaló.

A su juicio, el plazo debió acercarse más al de los instrumentos que respaldan las jubilaciones.

Tampoco le convencieron los swaps en dólares. “Tienen problemas, porque no hay una correlación perfecta entre las tasas locales y las tasas en UF”, advirtió. “La correlación entre el portafolio de las rentas vitalicias, el retiro programado y la inversión de los fondos más conservadores no permitió lograr el objetivo que se declaraba buscar”, concluyó.

Consultado por las alertas del Banco Central, Prat precisó que estas apuntaron a un eventual estrés de liquidez si las AFP debían vender activos locales para entregar garantías en dólares por sus derivados. Pero “no se pronuncia respecto a la duración, si la duración adecuada es buena o mala”.

Sobre la Superintendencia de Pensiones, reconoció que hubo requerimientos sobre la gestión del riesgo, pero “no existe una referencia que haya dicho que tiene una duración excesiva o inapropiada”.

Y agregó: “No existe ni una coma de regulación de duración en los regímenes actuales”.

Para Prat, “el regulador habla a través de la regulación o pide explicaciones. Y esas explicaciones se han dado”.

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Efecto manada

Ferreiro también cuestionó si las AFP pudieron verse incentivadas a replicar las estrategias de inversión de sus competidores para evitar caer bajo la rentabilidad mínima exigida, incluso cuando estas implicaran mayores riesgos para los afiliados.

“A mi juicio, prevalece el deber de lealtad a los afiliados por sobre el deber de lealtad a la compañía o a la AFP, que busca proteger su patrimonio por la vía de evitar caer en la rentabilidad mínima”, sostuvo el exregulador. A su juicio, todavía debe esclarecerse cuánto influyeron esos incentivos en las posiciones adoptadas por las administradoras.

Por su parte, el exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme, puso el foco en la homogeneidad de las carteras. “No hay mucha diferenciación entre lo que invierte una y otra. Entonces, cuando ocurre algo como una baja, todas van a bajar o todas van a subir”, sostuvo.

Prat advirtió que los fondos generacionales exigirán duraciones elevadas y que el mercado local podría no ofrecer instrumentos suficientes para alcanzarlas sin derivados. Ferreiro alertó, en cambio, que esas exigencias podrían producir caídas semejantes a las del fondo E.

El exsuperintendente añadió que el giro hacia la protección de la pensión no se comunicó lo suficiente y recordó que los fondos se promovieron durante años como alternativas que “rentaban menos y que caían menos”, por lo que “no debe sorprender la reacción de la opinión pública”.

El profesor de Derecho UC Hugo Cifuentes, que junto a Charme insistió en la necesidad de educación previsional, apuntó en la misma dirección. “Si esto hubiera sido adecuadamente comunicado, es muy distinto a la forma en que irrumpió al público lo que estaba ocurriendo con el fondo E y el fondo D”, finalizó.