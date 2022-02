Convención: zoom a las 16 votaciones del pleno donde avanza pluralismo jurídico y rechazan inamovilidad de jueces

DF Constitucional

En maratónica jornada, 14 de los 16 artículos propuestos fueron aprobados en general. Convencionales de Vamos por Chile que no comparten las normas se declararon “en reflexión”.

Hasta pasada la medianoche se prolongó la primera sesión del pleno de la Convención Constitucional que aprobó en general 14 de las 16 normas propuestas por la comisión de Sistemas de Justicia quedando rechazadas sólo los temas referidos a inamovilidad de los jueces y la ejecución de resoluciones.

Los artículos aprobados lograron la meta de los 103 votos favorables, es decir los 2/3, pasando a una nueva etapa en que deben ser discutidos en particular en la jornada del jueves por el mismo pleno. Respecto a los artículos rechazados tiene una segunda oportunidad, previo paso por la misma comisión para hacer adecuaciones y volver al pleno para intentar los 2/3.

El amplio respaldo a las normas referidas a temas como temas como pluralismo jurídico, rebaja en edad de duración en el cargo, probidad y deberes de los jueces sumó respaldo de casi todos los sectores, menos de los 37 convencionales de Vamos por Chile, que se oponían a gran parte de las adecuaciones al actual sistema de justicia. Por lo mismo dicho bloque que representa al oficialismo se declaró "en estado de reflexión" y se espera que durante la presente jornada detallen los pasos a seguir respecto a su actuar en la Convención.

Aquì el detalle de lo aprobado

Artículo 1.- Función jurisdiccional (Aprueba 107, Rechaza 41, abstención 3): La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer, juzgar y ejecutar con efecto de cosa juzgada todos los conflictos de relevancia jurídica, por medio de un debido proceso, de conformidad a la Constitución, las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos. Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y los demás órganos o autoridades indígenas reconocidos por la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella.

Al ejercer la jurisdicción se debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, del sistema democrático y el principio de juridicidad.

Artículo 2.-Pluralismo jurídico Aprueba 114, Rechaza 37, abstención 0): El Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente.

Artículo 3.-Indepencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad (Aprueba 113, Rechaza 37, abstención 1): Las juezas y jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad, debiendo actuar y resolver de forma imparcial. La función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley. Ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de personas, podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. Las juezas y jueces no podrán desempeñar ninguna otra función o empleo, salvo actividades académicas en los términos que establezca la ley. Las juezas y jueces sólo ejercerán la función jurisdiccional, no pudiendo desempeñar función administrativa ni legislativa alguna. Las juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos. Las juezas y jueces no podrán participar como candidatas o candidatos en procesos de elección popular, salvo en los casos autorizados por esta Constitución.

Artículo 4.- De la inamovilidad (RECHAZADO: Aprueba 89, Rechaza 62, abstención 0): Las juezas y jueces son inamovibles y no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino por el Consejo de la Justicia, conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo, por alcanzar los setenta años de edad, por renuncia voluntaria, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción.

Artículo 5.- Derecho de acceso a la justicia (Aprueba 140, Rechaza 7, abstención 2): La Constitución garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y colectivos. Es deber del Estado remover los obstáculos normativos, sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos. Los tribunales deben brindar una atención adecuada a quienes presenten peticiones o consultas ante ellos, otorgando siempre un trato digno y respetuoso. Una ley establecerá sus derechos y deberes.

Artículo 6.- Tutela jurisdiccional efectiva (Aprueba 128, Rechaza 21, abstención 1): Todas las personas tienen derecho a requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, de manera oportuna y eficaz conforme a los principios y estándares reconocidos en la Constitución y las leyes.

Artículo 7.- Inexcusabilidad e indelegabilidad (Aprueba 114, Rechaza 36, Abstención 0): Reclamada su intervención en la forma legal y sobre materias de su competencia, los tribunales y los demás órganos que ejerzan jurisdicción no podrán excusarse de ejercer su función en un tiempo razonable ni aún a falta de norma jurídica expresa que resuelva el asunto sometido a su decisión.

Artículo 8.- Ejecución de las resoluciones (RECHAZADO Aprueba 88, Rechaza 63, Abstención 0): Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar las actuaciones que determine la ley, los órganos que ejercen jurisdicción podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública y a toda otra autoridad o persona, quienes deberán cumplir lo mandatado de forma rápida y expedita, sin poder calificar su justicia, fundamento, oportunidad o legalidad. Las sentencias y resoluciones dictadas en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos permitirán revisar el efecto de cosa juzgada de las sentencias firmes dictadas por tribunales del Estado de Chile.

Artículo 9.- Fundamentación y lenguaje claro (Aprueba 114, Rechaza 33, Abstención 4): Las resoluciones judiciales serán siempre motivadas, salvo en los casos establecidos por la ley. En todo evento, la sentencia que ponga término a un procedimiento siempre deberá ser fundada y redactada en lenguaje claro e inclusivo.

Artículo 10.- Gratuidad (Aprueba 141, Rechaza 2, Abstención 5): El acceso a la función jurisdiccional será gratuito, sin perjuicio de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley. La justicia arbitral será siempre voluntaria. La ley no podrá establecer arbitrajes forzosos.

Artículo 11.- Principio de responsabilidad jurisdiccional (Aprueba 113, Rechaza 36, Abstención 0): Las juezas y jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, y, en general, por toda prevaricación, denegación o torcida administración de justicia. La ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Los perjuicios provocados por error judicial otorgan derecho a una indemnización conforme al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes.

Artículo 12.- Publicidad, probidad y transparencia (Aprueba 145, Rechaza 0, Abstención 4): Todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas. Excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en aquellos casos en que la publicidad pueda significar un peligro grave de afectación a la integridad e intimidad de las personas. En los procesos en que intervengan niñas, niños y adolescentes, se deberá procurar el resguardo de su identidad. Los principios de probidad y de transparencia serán aplicables a todas las personas que ejercen jurisdicción en el país. La ley establecerá las responsabilidades correspondientes en caso de infracción a esta disposición.

Artículo 13.- Principios de justicia abierta (Aprueba 128, Rechaza 22 Abstención 1): La función jurisdiccional se basa en los principios rectores de la Justicia Abierta, que se manifiesta en la transparencia, participación y colaboración, con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.

Artículo 14.- Paridad y perspectiva de género (Aprueba 115, Rechaza 24, Abstención 13): La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva.

Artículo 15.- Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad (Aprueba 114, Rechaza 37, Abstención 1): La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Los órganos y personas que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, respetando las costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos derecho propio de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Artículo 16.- Mecanismos colaborativos de resolución de conflictos (Aprueba 150, Rechaza 0, Abstención 1): Es deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el diálogo. Sólo la ley podrá determinar los requisitos y efectos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.